Kard. Dziwisz modlił się za papieża Franciszka w kościele Prymatu św. Piotra

W czwartą rocznicę wyboru papieża Franciszka kard. Stanisław Dziwisz przewodniczył Mszy św. w jego intencji, odprawionej w kościele Prymatu św. Piotra – w miejscu, gdzie Jezus powierzył Kościół apostołowi Piotrowi. „Jesteśmy świadomi, że Ojciec Święty jest dziś krytykowany i bezpardonowo atakowany, i na te ataki chcemy odpowiedzieć naszą serdeczną i pełną miłości modlitwą” – mówił emerytowany metropolita krakowski nad Jeziorem Galilejskim.

Wierni uczestniczący w pielgrzymce z Kalwarii Zebrzydowskiej do Ziemi Świętej modlili się dziś nad Jeziorem Galilejskim. W kościele Prymatu św. Piotra odbyła się Msza św. pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza, podczas której powierzali Bogu papieża Franciszka z okazji rocznicy jego wyboru na Stolicę św. Piotra.

„Znajdujemy się w miejscu, gdzie Jezus trzykrotnie zapytał Piotra, czy Go kocha. Słyszeliśmy odpowiedź: Panie, Ty wiesz, że Cię kocham! Można te słowa odnieść również do papieża Franciszka. On na pewno nosi je głęboko w sercu, gdy realizuje wezwanie Jezusa: Paś owce moje!” – mówił w homilii kard. Dziwisz.

W rozmowie z KAI metropolita senior podkreślał, że papież jest przewodnikiem w drodze do Chrystusa nie tylko dla chrześcijan, ale dla całej ludzkości. „To przewodzenie w dzisiejszym świecie nie jest łatwe. Widzimy wiele kryzysów moralnych, widzimy wojny i terroryzm – to wszystko boleśnie odczuwa pasterz” – zaznaczył hierarcha.

Kard. Dziwisz jest zdania, że Ojcu Świętemu modlitwa jest szczególnie potrzebna dziś, gdy nasilają się ataki i głosy krytyki pod jego adresem. „Kard. Karol Wojtyła wygłosił kiedyś dla Kurii Rzymskiej rekolekcje pod tytułem „Znak sprzeciwu”. Kościół, a zwłaszcza papież, jest znakiem sprzeciwu dla świata i dlatego jest i zawsze będzie krytykowany” – tłumaczył, przywołując przykłady z dawnej i współczesnej historii. „Widzimy to na przestrzeni wieków, a współcześnie odnosi się to i do Franciszka, i do Benedykta XVI, ale także do Jana Pawła II. Nie jest to rzecz nowa, ale zawsze bolesna” – stwierdził.

Nad Jeziorem Galilejskim kard. Dziwisz szczególnie dziękował Bogu za czas Światowych Dni Młodzieży z papieżem Franciszkiem. „Był z nami pięć dni, ale zostawił głębokie ślady w naszych sercach i długo jeszcze to doświadczenie będzie oddziaływało w Kościele: by ten Kościół był nadal otwarty. By był Kościołem, który służy człowiekowi” – powiedział.

„W tym miejscu, gdzie Pan Jezus powierzył swój Kościół Piotrowi, dziś w sposób szczególny modlimy się za Franciszka, by Pan dodawał mu siły tak, aby on z kolei umacniał nas wszystkich swoim życiem, nauczaniem i świadectwem miłości do Jezusa” – dodał kard. Dziwisz.

Msza św. była odprawiana przy ołtarzu polowym, na którym umieszczona jest mozaika z wizerunkiem św. Jana Pawła II, poświęcona przez jego dawnego sekretarza w 2007 roku. W liturgii użyty był kielich, który święty papież podarował gospodarzom tej świątyni podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej w 2000 roku. Kard. Dziwisz ubrany był w ornat, w którym wówczas Ojciec Święty odprawił Eucharystię.