Kard. Dziwisz przewodniczył uroczystościom z okazji 25-lecia diecezji kaliskiej

Niech św. Jan Paweł II swoim wstawiennictwem z wysoka pomaga nam odważnie, bez lęku i z wielką nadzieją otwierać na oścież drzwi Chrystusowi – mówił kard. Stanisław Dziwisz, który przewodniczył Mszy św. z okazji 25-lecia istnienia diecezji kaliskiej i 20. rocznicy wizyty papieża Jana Pawła II w Kaliszu. Jubileuszową Eucharystię przed tamtejszym Sanktuarium św. Józefa koncelebrowało 17 biskupów i kilkuset kapłanów.

Na uroczystości jubileuszowe do Kalisza przybyli także m.in. kard. Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski senior, abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita poznański, abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański oraz prymasi seniorzy abp Józef Kowalczyk i abp Henryk Muszyński.

Na rozpoczęcie Mszy św. bp Edward Janiak powitał kard. Stanisława Dziwisza, przewodniczącego jubileuszowych uroczystości. – Eminencjo, stoisz przed nami jak wówczas 20 lat temu przy Janie Pawle II. To dla nas zaszczyt i wyróżnienie. Proszę Cię, módl się za lud Kościoła Kaliskiego. Jestem przekonany, że św. Jan Paweł II na pewno Cię wysłucha jako wiernego sługę, który był przy Papieżu do ostatniego tchnienia – powiedział biskup kaliski, który wyraził słowa wdzięczności wobec przybyłych przedstawicieli duchowieństwa, władz rządowych, wojewódzkich, miejskich, powiatowych i gminnych, służb mundurowych i bardzo licznie zgromadzonych wiernych z diecezji kaliskiej.

W homilii kard. Stanisław Dziwisz nawiązał do pobytu papieża Jana Pawła II w Kaliszu w dniu 4 czerwca 1997 r. – Na szlaku podróży apostolskich Papieża Pielgrzyma, odwiedzającego kolejno diecezje w swoim ojczystym kraju, nie mogło zabraknąć Kalisza. Jak wiemy, pięć lat wcześniej Jan Paweł II, w ramach reorganizacji struktury Kościoła w Polsce, bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” ustanowił Diecezję Kaliską. Wizyta papieska niewątpliwie mogła się przyczynić i przyczyniła się do integracji młodego Kościoła kaliskiego, wymagała bowiem mobilizacji wszystkich sił i pozostawiła głęboki ślad w umysłach i sercach ludu Bożego – powiedział celebrans. Zaznaczył, że kard. Karol Wojtyła wielokrotnie przybywał do Kalisza, aby pokłonić się św. Józefowi.

Dodał, że w wielu diecezjach i miastach odwiedzonych przez papieża, powraca się po latach do jego wizyt, zwłaszcza przy okazji okrągłej rocznicy wydarzenia. – Tak jest i dzisiaj w Kaliszu, po dwudziestu latach. Jestem przekonany, że św. Jan Paweł II spogląda na nas z wysoka i cieszy się z naszego dzisiejszego zgromadzenia. A ja dziękuję bardzo wam wszystkim, a zwłaszcza Biskupowi Edwardowi, za zaproszenie i również cieszę się, że mogę dać kolejne świadectwo o życiu, służbie i świętości Jana Pawła II. Stał się on darem dla całego Kościoła i świata, nadal przemawiającym do ludzkich serc, choć od jego odejścia do domu Ojca minęło już dwanaście lat – wskazał hierarcha.

Podkreślił, że miłość Jana Pawła II do Chrystusa wyrażała się w głębokiej modlitwie, w kontemplacji, w ścisłym zjednoczeniu z Bogiem oraz przyjmowała kształt służby Kościołowi i światu. – Obserwatorzy jego pontyfikatu liczyli kolejne papieskie wystąpienia, katechezy, homilie, encykliki, adhortacje i listy, podróże apostolskie i audiencje. Za tą wielką, niezmordowaną działalnością kryła się miłość do ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, w którą wpisywało się również cierpienie, jakie przez całe lata towarzyszyło Ojcu Świętemu, aż do rozlewu krwi na Palcu św. Piotra – mówił osobisty sekretarz Jana Pawła II.

Duchowny nawiązał także do pamiętnej homilii wygłoszonej przez papieża w Kaliszu 20 lat temu. – Jan Paweł II, zapatrzony w postać św. Józefa, tak bardzo związanego z najstarszym polskim miastem, poruszył ważne dla Kościoła w Polsce i dla całego Kościoła sprawy obrony życia ludzkiego i sprawy rodziny. Słowa wypowiedziane tu przez Namiestnika Chrystusowego stały się wielką katechezą o świętości ludzkiego życia oraz o godności i doniosłości rodziny – powiedział kard. Dziwisz.

Zaznaczył, że te słowa są do dziś aktualne i stanowią program duszpasterski Kościoła w Polsce. – Za Janem Pawłem II głosimy, że tylko Bóg jest Panem życia, a prawa stanowione przez parlamenty winny być odbiciem prawa naturalnego obowiązującego wszystkich niezależnie od wyznania czy przekonań politycznych – dodał.

Cytując słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Kaliszu o rodzinie kaznodzieja wskazał, że o rodzinę cały czas trzeba walczyć. – Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo jest dzisiaj krucha polska rodzina, jak często przysięga małżeńska złożona przed ołtarzem nie wytrzymuje próby czasu, a rozwody stały się plagą współczesnego polskiego społeczeństwa. Nikogo nie potępiamy, nikogo nie marginalizujemy, dla wszystkich jest miejsce we wspólnocie Kościoła, także dla naszych braci i sióstr, którym się nie powiodło w najważniejszym projekcie życia. Ale też wszyscy musimy się poczuwać do odpowiedzialności, aby pomagać młodym w odpowiedzialnym przygotowaniu się do małżeństwa, do założenia rodziny, bo przecież one – zdrowe rodziny – są podstawą każdego zdrowego społeczeństwa i narodu – przekonywał celebrans.

Wspomniał też pielgrzymki kapłanów, którzy przeżyli obóz w Dachau i co roku przybywali do św. Józefa, aby dziękować mu za cud ocalenia. – Do ocalonych kapłanów zwrócił się również Jan Paweł II w Kaliszu. Dziś już ich nie ma między nami, bo odeszli do wieczności. Dziękujemy więc my św. Józefowi, obecnemu w swym cudownym kaliskim obrazie, za ocalenie tych kapłanów i za opiekę nad nami wszystkimi – mówił metropolita krakowski senior.

Prosił wiernych, aby św. Józefowi powierzali rodziny i ludzkie życie. – Powierzamy mu również wszystkie sprawy Kościoła powszechnego, a w sposób szczególny Kościoła w naszej ojczyźnie. Powierzamy mu nasze rodziny, by były rzeczywiście wspólnotami, dobra i miłości, przebaczenia i pojednania. Powierzamy mu młodych ludzi, by również z naszą pomocą przygotowywali projekt wspólnej małżeńskiej miłości – wiernej i dozgonnej. Powierzamy św. Józefowi każde ludzkie życie, zwłaszcza bezbronne, aby znalazło opiekę i czułość ze strony kochających rodzicielskich serc – podkreślał hierarcha.

Oddał całą diecezję kaliską opiece św. Jana Pawła II. – Prosimy o to również św. Jana Pawła II – Papieża Życia, Papieża Rodzin, Papieża Młodych. Powierzamy mu całą młodą Diecezję Kaliską, jej pasterzy, kapłanów, osoby konsekrowane i cały wierny lud. Niech on – św. Jan Paweł II – swoim wstawiennictwem z wysoka pomaga nam odważnie, bez lęku i z wielką nadzieją otwierać na oścież drzwi Chrystusowi – powiedział kard. Dziwisz.

Uroczyste obchody rozpoczął koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego pod dyrekcją mjr. Macieja Skrzypczaka.

Po południu kard. Stanisław Dziwisz poświęci studio Telewizji Internetowej Diecezji Kaliskiej „Dom Józefa” im. św. Jana Pawła II, które mieści się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu.

O godz. 15.30 przed Sanktuarium św. Józefa rozpocznie się spotkanie dla młodzieży, w ramach którego odbędzie się koncert Zespołu Tratwa Music Project, świadectwa uczestników ŚDM i koncert Mate.O.

Diecezję kaliską powołano do istnienia 25 marca 1992 r. na mocy bulli papieża Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus”, która ustanowiła nowy porządek administracyjny Kościoła w Polsce. W skład diecezji kaliskiej wchodzą tereny należące przed podziałem do trzech archidiecezji: poznańskiej, gnieźnieńskiej i wrocławskiej oraz trzech diecezji: włocławskiej, częstochowskiej i opolskiej. Katedrą ustanowiono kościół pw. św. Mikołaja w Kaliszu, a konkatedrą – kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim. Patronem diecezji kaliskiej jest św. Józef, Oblubieniec NMP i Opiekun Zbawiciela.

Ordynariuszem diecezji mianowany został bp Stanisław Napierała, pełniący wcześniej funkcję biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej. Ingres, czyli uroczystość liturgicznego wejścia biskupa do diecezji i objęcie przez niego w zarząd kościoła katedralnego, miał miejsce 12 kwietnia 1992 r. Trzy lata później – 4 kwietnia 1995 r. – papież Jan Paweł II biskupem pomocniczym diecezji kaliskiej mianował ks. Teofila Wilskiego, którego konsekracja odbyła się 8 maja 1995 r. w katedrze w Kaliszu. W 2011 r. na emeryturę przeszedł biskup Teofil Wilski, a rok później – biskup kaliski Stanisław Napierała.

Z woli papieża Benedykta XVI nowym ordynariuszem diecezji kaliskiej został 21 lipca 2012 r. bp Edward Janiak, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej, który ingres do katedry odbył 12 września 2012 r. Natomiast 5 lipca 2014 r. papież Franciszek ustanowił paulina o. Łukasza Buzuna biskupem pomocniczym, który sakrę biskupią przyjął na Jasnej Górze w dniu 16 sierpnia 2014 r.