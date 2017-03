Kard. Dziwisz spotkał się z administratorem apostolskim łacińskiego patriarchatu Jerozolimy

Kard. Stanisław Dziwisz wraz z bp. Kazimierzem Górnym oraz delegacją ojców bernardynów i kapłanów diecezjalnych spotkał się w Jerozolimie z administratorem apostolskim patriarchatu łacińskiego. Abp Pierbattista Pizzaballa OFM podziękował Polakom za to, że pielgrzymują do Ziemi Świętej i poprosił o modlitwę za mieszkających tu chrześcijan.

Delegacja pielgrzymki z Kalwarii Zebrzydowskiej do Ziemi Świętej odwiedziła w siedzibie łacińskiego patriarchatu Jerozolimy administratora apostolskiego abp. Pierbattistę Pizzaballę.

Ojcowie bernardyni ofiarowali abp. Pizzaballi kopię cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej, a kard. Stanisław Dziwisz – relikwie krwi św. Jana Pawła II. Jak powiedział metropolita senior archidiecezji krakowskiej, te drogocenne dary są znakiem bliskości i solidarności polskich katolików z chrześcijanami zamieszkującymi w Ziemi Świętej. „Wierzę, że Matka Boża z Kalwarii będzie się tu wami opiekowała” – powiedział kard. Dziwisz.

Abp Pizzaballa podziękował kard. Dziwiszowi za Światowe Dni Młodzieży, w których uczestniczyła stuosobowa grupa młodych chrześcijan z tego regionu. „Wrócili pełni wrażeń, wdzięczni za polską gościnność i napełnieni nowym duchem. Teraz dają świadectwo tego, co przeżyli w Krakowie, a to jest zastrzyk sił i nadziei dla nas, bo przecież nie brakuje problemów” – mówił administrator apostolski Jerozolimy.

Na ręce kard. Dziwisza abp Pizzaballa złożył podziękowanie polskim pielgrzymom za to, że licznie przybywają do Ziemi Świętej i podkreślił, że Polacy są największą grupą pątników spośród wszystkich krajów europejskich i drugą co do wielkości, po Stanach Zjednoczonych, na świecie.

„Wasze pielgrzymowanie daje nam nadzieję i pomaga przetrwać najcięższe chwile. Przynosi radość miejscowym rodzinom, z których wiele może się utrzymać tylko dzięki obecności pielgrzymów” – powiedział abp Pizzaballa. Podkreślił, że ta obecność jest bardzo ważna, bo stanowi ważną część życia Kościoła lokalnego. „Mam nadzieję, że waszymi śladami pójdą także Kościoły z innych państw” – dodał.

Sytuacja Kościoła katolickiego w Ziemi Świętej nie jest łatwa. Zmiany polityczne i społeczne wpływają na żywotność wspólnot chrześcijańskich. „W Jordanii większość miejscowości zamieszkiwanych przez chrześcijan jest już opuszczona, bo ludność przenosi się do stolicy kraju Ammanu, gdzie można znaleźć pracę” – tłumaczył arcybiskup. Dodał, że to stwarza trudności w opiece duszpasterskiej nad migrującymi wiernymi. W Izraelu sytuacja jest poważniejsza, bo wielu chrześcijan wyjeżdża stąd w ogóle – na przykład w ubiegłym roku Betlejem opuściło 128 rodzin chrześcijańskich.

Abp Pizzaballa podkreślił, że poza trudnościami społeczno-politycznymi chrześcijanie w Ziemi Świętej zmagają się także z problemami natury religijnej. „Mamy do czynienia z fundamentalizmem islamskim i nie chodzi wyłącznie o akty przemocy, ale o fakt, że fanatycznych wyznawców islamu jest tutaj coraz więcej” – wyjaśniał patriarcha.

„Problemów jest wiele, ale żyjemy i jesteśmy pełni nadziei. Przetrwaliśmy wiele kryzysów, przetrwamy również kolejne, bo zawsze otwierają się nowe możliwości, które sprawiają, że Kościół może trwać” – mówił na zakończenie spotkania. „Z historii wiemy, że Kościół w Ziemi Świętej był obecny zawsze. Był, jest i będzie” – zapewnił.