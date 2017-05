Kard. Dziwisz: tajemnicą serca Jana Pawła II jest miłość

Tajemnicą serca papieża i jego świętości oraz źródłem jego służby Kościołowi i światu jest miłość – mówił kard. Stanisław Dziwisz, który w Sanktuarium św. Jana Pawła II przewodniczył porannej Mszy św. z racji 97. urodzin Karola Wojtyły.

„Również do nas Jezus nieustannie kieruje pytanie o miłość, a odpowiadać powinniśmy Mu nie tylko słowem, ale przede wszystkim dobrym, chrześcijańskim życiem” – podkreślał hierarcha.

Eucharystia została odprawiona w Kaplicy Kapłańskiej w dolnej części sanktuarium. Jest ona zaprojektowana na wzór wawelskiej krypty św. Leonarda, gdzie ks. Karol Wojtyła odprawił swoją Mszę prymicyjną.

Na posadzce leży płyta z grobu Jana Pawła II, który znajdował się w grotach watykańskich do jego beatyfikacji. W kaplicy jest umieszczony również wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej, którą polski papież od dzieciństwa darzył szczególną czcią i miłością.

Rozpoczynając Mszę św., kard. Dziwisz powiedział, że Karol Wojtyła był i jest największym z rodu Polaków oraz „dojrzałym owocem ponad tysiącletnich dziejów Chrystusowego Kościoła na naszych ziemiach”. W homilii podkreślał, że Jan Paweł II okazał się opatrznościowym darem dla współczesnego Kościoła i świata, a Polska zawdzięcza mu wolność.

„Od jego błogosławionej śmierci i odejścia do domu Ojca minęło już dwanaście lat, a jednak pozostaje on nadal obecny w życiu i świadomości Kościoła. Dlatego staramy się odczytywać, co chciał nam przekazać i co przekazał swoją postawą i służbą, swoim nauczaniem i świętością” – zaznaczył długoletni sekretarz świętego papieża.

Odwołując się do rozmowy zmartwychwstałego Jezusa z Szymonem Piotrem nad Jeziorem Galilejskim i pytania o miłość, jakie stawiał Zmartwychwstały apostołowi, kaznodzieja zaznaczył, że jest to kwestia fundamentalna w życiu każdego chrześcijanina. Przywołał również świadectwo samego papieża, który w 2003 roku wyznał, że identyczny dialog odbywał się każdego dnia w jego sercu.

„Wpatrywał się w spojrzenie Chrystusa, który znał jego ludzkie ułomności, ale ośmielał go, by podobnie jak Szymon Piotr z ufnością odpowiadał: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”, i by podejmował powierzone mu zadania” – wspominał hierarcha. „Oto tajemnica serca papieża. Oto tajemnica jego świętości. Oto najgłębsze źródła jego nieprzeciętnej i ofiarnej służby Kościołowi i światu” – dodał.

Kard. Dziwisz podkreślał, że w centrum nauczania Jana Pawła II był zawsze Chrystus – Dobra Nowina, głoszona od dwóch tysięcy lat i przypominana światu przez Kościół. Jan Paweł II wpisał się w tę historię i w dialog zbawienia potrzebny każdemu pokoleniu. Do najważniejszych zagadnień papieskiego nauczania zaliczył także tajemnicę Bożego miłosierdzia, troskę o rodziny i młodzież.

Według niego, dziś polski papież uczy przede wszystkim tego, że Bóg wyznaczył drogę miłości i służby każdemu człowiekowi. „Do nas należy rozpoznanie tej drogi, biorąc pod uwagę nasze osobiste uzdolnienia umysłu i serca, a także potrzeby otaczających nas bliskich i nie tylko bliskich osób, aby wnieść nasz osobisty wkład w ich życie, w budowę lepszego świata, lepszych rodzin, w umacnianie wspólnoty Kościoła” – podkreślał kaznodzieja.

Jego zdaniem, Jan Paweł II przemawiał najgłębiej swoją osobistą świętością i jest przede wszystkim wzorem życia, które polega na dążeniu do świętości. „Również do nas Jezus nieustannie kieruje pytanie o miłość, a odpowiadać powinniśmy Mu nie tylko słowem, ale przede wszystkim dobrym, chrześcijańskim życiem tam, gdzie On czeka na miłosierną miłość okazywaną naszym braciach i siostrach” – podsumował sekretarz papieża, oddając jego wstawiennictwu wszystkich, którzy podejmują to zadanie.