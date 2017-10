Kard. Dziwisz: utrwalanie dziedzictwa Jana Pawła II to nasz przywilej i obowiązek

Kard. Stanisław Dziwisz poświęcił dziś wieczorem popiersie Papieża Polaka w Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach. Uroczystość odbyła się w 39. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża i w 1. rocznicę konsekracji tego sanktuarium.

– W tym sanktuarium i Centrum pragniemy zapisać i utrwalić dziedzictwo ducha, które nam zostawił, aby służyło następnym pokoleniom. Jest to nasz przywilej, ale również obowiązek i wyraz wdzięczności za pontyfikat świętego Papieża przełomu drugiego i trzeciego tysiąclecia wiary chrześcijańskiej – mówił w homilii osobisty sekretarz Ojca Świętego.

Rzeźba jest podarunkiem od Rycerzy Kolumba wręczonym w sierpniu tego roku kard. Stanisławowi Dziwiszowi podczas 135. Najwyższej Konwencji w St. Louis przez Najwyższego Rycerza Carla Andersona.

W uroczystości uczestniczył m. in. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, Kapelan Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce oraz przedstawiciele Rady Stanowej Rycerzy na czele z Delegatem Stanowym Tomaszem Wawrzkowiczem – przywódcą Rycerzy Kolumba w Polsce.

W homilii kard. Dziwisz powiedział, że po długim pontyfikacie i odejściu do domu Ojca Jana Pawła II, zaczął się drugi i niezwykły etap jego dalszej służby Kościołowi i światu. – Świętość Papieża, który przybył do Rzymu „z dalekiego kraju” i zaczął służyć na stolicy św. Piotra od 16 października 1978 roku, rozbudziła w ludzkich sercach pragnienie, aby był on na nowo i jeszcze bardziej obecny w życiu i doświadczeniach ludu Bożego – mówił kardynał.

Arcybiskup senior wyraził radość, że mieszkańcy Krakowa i okolicy całymi rodzinami, licznie przybywają do sanktuarium zwłaszcza na niedzielne Msze św. i „upodobali sobie to sanktuarium jako miejsce modlitwy i duchowego spotkania ze św. Janem Pawłem II”.

Kard. Dziwisz przywołał też słowa z homilii, którą wygłosił rok temu, konsekrując sanktuarium: „Oddajemy tę świątynię Bogu, ale pragniemy, aby jako sanktuarium stała się ona miejscem szczególnej pamięci o Janie Pawle II. To miejsce jest związane z ważnym etapem życia Karola Wojtyły, jego ciężkiej pracy w zakładach Solvayu w czasie wojny. Chcemy utrwalać pamięć o jego wyjątkowej osobie, która nadal przemawia, inspiruje, stanowi punkt odniesienia dla wielu ludzi na całym świecie”.

Zwrócił uwagę na to, że Jan Paweł II służył całemu Kościołowi, miał serce dla wszystkich, ale nigdy nie zapomniał, z jakiego narodu się wywodził. – Swoją postawą uczył nas prawdziwego patriotyzmu, a zarazem szerokiego spojrzenia na inne narody i kultury. Dziś jako Święty – a więc jako przyjaciel Boga, oręduje za nami wszystkimi i towarzyszy współczesnemu Kościołowi w pielgrzymowaniu do wieczności” – powiedział kard. Dziwisz.

Kardynał dziękował za dar życia, służby, nauczania i świętości Jana Pawła II, za obecność i modlitwę Ojca Świętego Franciszka w tym sanktuarium w ubiegłym roku, za Światowe Dni Młodzieży 2016, a także wszystkim, którzy przyczynili się do wzniesienia tej świątyni, „abyśmy zwieńczyli dzieło służące następnym pokoleniom i utrwalające pamięć o św. Janie Pawle, jego miłości i służbie Kościołowi i światu”.

W trakcie uroczystości odczytano list Najwyższego Rycerza Carla Andersona. – Mam nadzieję, że to dzieło sztuki podobnie jak relikwie krwi, które już tworzą silną, duchową więź, posłuży jako kolejny znak jedności i solidarności między Narodowym Sanktuarium Jana Pawła II w Waszyngtonie a Centrum Jana Pawła II w Krakowie – napisał Carl Anderson.

Z kolei abp Wacław Depo, Kapelan Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce, przypominając słowa Jana Pawła II podkreślił, że „godziny historii powracają na zegarze dziejów, ale powracają, żeby uczyć nas czuwania. A czuwać to znaczy strzec granicy pomiędzy dobrem i złem. Czuwać to znaczy dostrzegać drugiego człowieka i czuwać to znaczy być odpowiedzialnym za dziedzictwo, któremu na imię Polska. Dlatego dziękujemy dziś Bogu za to zjednoczenie – powiedział arcybiskup.

Kardynał Dziwisz w sierpniu br. uczestniczył w 135. Najwyższej Konwencji – dorocznym zjeździe Rycerzy Kolumba z całego świata, podczas którego Najwyższy Rycerz Carl Anderson wręczył mu rzeźbę będącą symbolem jedności i łączności Narodowego Sanktuarium Jana Pawła II prowadzonego przez Rycerzy Kolumba w Waszyngtonie z krakowskim Centrum Jana Pawła II. Jest również symbolem przywiązania Rycerzy Kolumba do nauczania i duchowego dziedzictwa Papieża Polaka, na którego zaproszenie rozpoczęli swoją działalność w Polsce.

Sanktuarium św. Jana Pawła II to pierwsza w Krakowie świątynia poświęcona papieżowi Polakowi, zbudowana dla uczczenia Jego osoby i pontyfikatu. Sanktuarium jest częścią Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, które powstaje na tzw. „Białych Morzach” w Krakowie, na obszarze dawnych Zakładów Sodowych „Solvay”, w których w czasie okupacji, w latach 1940-1944 pracował młody Karol Wojtyła.

Głównym inicjatorem i pomysłodawcą powstania Centrum jest kard. Stanisław Dziwisz. Budowa Centrum rozpoczęła się w 2008 roku. W jego ramach działają już m.in. Sanktuarium św. Jana Pawła II, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II oraz Centrum Wolontariatu.

11 czerwca 2011 roku, po beatyfikacji papieża Polaka, na mocy dekretu kard. Stanisława Dziwisza zostało erygowane sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie. W tym dniu miało miejsce uroczyste wprowadzenie relikwii Ojca Świętego do kościoła dolnego. Pierwszym kustoszem został ustanowiony prezes Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, ks. Jan Kabziński. Do Centrum przybywają rzesze pielgrzymów z kraju i z zagranicy.