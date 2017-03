Kard. Dziwisz w Betlejem: Jezus dzierży losy świata i los każdego z nas

Chcemy uczynić wszystko, aby nurt odrzucenia Chrystusa nie zdominował naszej cywilizacji, naszej kultury, życia następnych pokoleń – mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas Mszy św., której przewodniczył w piątek w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Betlejem. Hierarcha podkreślał, że zadaniem chrześcijan jest przekazać dar wiary następnemu pokoleniu.

W miejscu narodzenia Jezusa kard. Stanisław Dziwisz zachęcał do dziękczynienia za to, że Dobra Nowina dotarła przed wiekami na polską ziemię. „Dziękujemy, że również my staliśmy się uczniami i świadkami Jezusa Chrystusa. Otrzymaliśmy dar wiary. Naszym zadaniem jest przekazać ten dar następnemu pokoleniu” – mówił. Podkreślał, że Jezus odniósł radykalne zwycięstwo nad złem i śmiercią, i każdy z Jego uczniów jest uczestnikiem tego zwycięstwa. „Dlatego tu jesteśmy, bo całą naszą nadzieję złożyliśmy w zmartwychwstałym Jezusie. On dzierży losy świata i los każdego z nas” – zaznaczył.

„Chcemy Go przyjąć w naszym życiu. Chcemy kształtować nasze życie w świetle Jego Ewangelii, którą głosił słowem i czynem na tej ziemi” – deklarował metropolita senior archidiecezji krakowskiej. „Chcemy uczynić wszystko, aby nurt odrzucenia Chrystusa nie zdominował naszej cywilizacji, naszej kultury, życia następnych pokoleń” – podkreślał.

Kaznodzieja tłumaczył zgromadzonym w betlejemskiej świątyni wiernym, że pielgrzymowanie po Ziemi Świętej jest niepowtarzalnym doświadczeniem, a uczestnicy pielgrzymki nie są turystami czy zwykłymi obserwatorami, zwiedzającymi miejsca święte z czystej ciekawości. „To odczytywanie niepisanej, piątej Ewangelii. To spoglądanie na niebo, na które patrzył Jezus” – mówił kardynał. „Podejmujemy pielgrzymowanie jako uczniowie Jezusa, który jest żywy i obecny w naszym życiu, w życiu swojego Kościoła. On nam towarzyszy stale na naszych drogach” – dodał.

Na zakończenie kaznodzieja zaapelował o odnowienie pragnienia pójścia za Zbawicielem, „przyjęcia Jego stylu, Jego spojrzenia na świat i człowieka”. „Obyśmy stali się jeszcze bardziej wiarygodnymi świadkami Jego Ewangelii” – zachęcał kard. Dziwisz.