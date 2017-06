Kard. Huzar – patron pojednania

Życiorys kard. Lubomyra Huzara streszcza tragizm dziejów Kościoła greckokatolickiego i narodu ukraińskiego w XX w. Wraz ze swoim Kościołem doświadczył niewyobrażalnych prześladowań i opresji systemu sowieckiego i mimo to nigdy nie utracił swej ludzkiej i ekumenicznej otwartości.

Dzięki mądrości i dobroci, także wobec przeciwników Kościoła greckokatolickiego w swojej ojczyźnie, pozostawił poruszające świadectwo ewangelicznej wiary i profetycznie wniósł nieoceniony wkład w jego odnowę i odrodzenie z katakumb.

I jak każdy prorok we własnym kraju był często nierozumiany, a nawet krytykowany za swoje decyzje i inicjatywy. Obok metropolity Andrzeja Szeptyckiego, kard. Josyfa Slipja, kard. Myrosława Iwana Lubacziwśkyjego, kard. Huzar stanął w szeregu „ojców duchowych” Ukrainy i jako pierwszy z nich wyciągnął dłoń – poprosił Polaków o przebaczenie za wszelkie krzywdy, jakie ponieśli ze strony Ukraińców w czasie II wojny światowej i po niej, w czym od początku wspierał go całkowicie św. Jan Paweł II. Dawał temu nieraz świadectwo w swoich wystąpieniach i wypowiedziach, mówiąc: „Przebaczamy i prosimy o wybaczenie”. Niestety zapoczątkowane przez kardynała inicjatywy, z wielkim zaangażowaniem kontynuowane przez jego następcę abp. Światosława Szewczuka, wciąż natrafiają na przeszkody. „Musimy zadawać sobie pytanie, czy chcemy cały czas wytykać sobie winy i krzywdy, czy chcemy naprawdę porozumienia i przebaczenia? Jeśli zaczniemy od historii, to nie ma chyba sensu zaczynać procesu pojednania, gdyż porozumienia nie znajdziemy” – przestrzegał kardynał. Zatem stale musimy pokazywać, co nas już łączy, a co jeszcze dzieli, nad czym powinniśmy pracować.

Pojednanie z Polakami to jedno z najważniejszych przesłań testamentu kard. Huzara, jaki nam pozostawia, i do nas teraz należy, aby je w imię Chrystusowej miłości wypełnić. Niech kardynał stanie się patronem polsko-ukraińskiego braterstwa w imię hasła: „Nasza przeszłość i teraźniejszość mają służyć przyszłości!”.

Krzysztof Tomasik