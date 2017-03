Kard. Jaworski o Orderze Orła Białego: przyjmuję go jako uznanie dla Kościoła

„Przyjmuję to odznaczenie jako uznanie dla Kościoła, który pełniąc swoją misję służył tak samo całemu narodowi” – powiedział KAI kard. Marian Jaworski, który dziś z rąk prezydenta Andrzeja Dudy otrzymał Order Orła Białego.

„Jestem bardzo wdzięczny panu prezydentowi za to zaszczytne odznaczenie, które otrzymałem od niego. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że przyjmuję je jako uznanie dla Kościoła, który pełniąc swoją misję służył tak samo całemu narodowi” – powiedział KAI kard. Jaworski tuż po zakończeniu uroczystości w Krakowie.

„To było dla mnie zaskoczenie. Po ludzku o to nie zabiegałem, dlatego przyjąłem to jako wyraz uznania dla tego wszystkiego, co Kościół robi dla ludzi, dla narodu i dla państwa” – dodawał arcybiskup senior archidiecezji lwowskiej.

Uroczystość odbyła się w mieszkaniu kard. Jaworskiego przy ul. Kanoniczej w Krakowie, ponieważ kard. Jaworski, w swoim stanie zdrowia nie mógłby pojechać do Warszawy.

„Kardynał ma wielkie zasługi dla Kościoła, a tym samym dla Rzeczpospolitej. Jak sam powiedział, służąc Kościołowi, służył swojej ojczyźnie. Myślę, że to był główny argument przemawiający za tym, żeby otrzymał najwyższe odznaczenie Rzeczpospolitej z rąk pana prezydenta” – powiedział KAI bp Damian Muskus OFM, który uczestniczył w uroczystości.

Krakowski biskup pomocniczy przypomniał, że kard. Jaworski był wielkim przyjacielem Ojca Świętego Jana Pawła II. „Nigdy tej przyjaźni nie manifestował, ale to była autentyczna obustronna przyjaźń – wspierali się wzajemnie. A myślę, że takim dowodem na to, jak był traktowany przez Ojca Świętego jest fakt, że to on był przy jego śmierci i udzielał mu ostatniego namaszczenia” – zauważył bp Muskus.

Ksiądz kard. Jaworski, jeszcze jako kleryk, wraz z całym seminarium lwowskim, został przeniesiony po wojnie do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie przez pięć lat studiował i odbywał swoją formację. „Gdy byłem kustoszem, bardzo często zapraszałem księdza kardynała i gościłem go w Kalwarii. Nie ukrywam, że byliśmy też dla niego wsparciem w ważnych dla niego chwilach. Bardzo sobie cenię, że zawsze bardzo życzliwie i z wielką estymą wypowiadał się o Kalwarii Zebrzydowskiej, ale także bardzo życzliwie traktował opiekunów sanktuarium kalwaryjskiego” – powiedział duchowny.

Kard. Marian Jaworski otrzymał najstarsze i najwyższe polskie odznaczenie „w uznaniu znamienitych zasług dla odbudowy życia religijnego na Kresach wschodnich, pogłębiania dialogu ekumenicznego oraz za osiągnięcia naukowe w dziedzinie filozofii i teologii”.

W uroczystości, oprócz prezydenta Andrzeja Dudy, wzięli udział: senator Zbigniew Cichoń, wojewoda Józef Pilch, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, krakowski biskup pomocniczy bp Damian Muskus, były biskup pomocniczy lwowski i biskup senior diecezji Charkowa-Zaporoża bp Marian Buczek oraz konsul honorowy Kazachstanu Wiesław Hałucha.