Kard. Lacunza dla KAI o młodym Kościele panamskim

Jestem przekonany, że pomoc w tym, by Pan Bóg mógł działać w młodych ludziach jest warta każdego wysiłku – mówi w rozmowie z KAI kard. José Luis Lacunza Maestrojuán, zwierzchnik panamskiej diecezji David.

Dorota Abdelmoula (KAI): Eminencjo, czy możemy powiedzieć, że po spotkaniu w Polsce, Duch Święty kieruje kroki całego Kościoła w stronę Panamy?

Kard. José Luis Lacunza Maestrojuán: Światowe Dni Młodzieży, tak, jak każde działanie Kościoła jest albo napełnione Duchem Świętym, albo jest tylko ludzką aktywnością. A siłami ludzkimi nie zbudujemy Królestwa Bożego. Buduje je właśnie Duch Święty, poprzez nas.

Bez Ducha Świętego bylibyśmy zgubieni. To on jest fundamentem Kościoła. Pamiętamy, że dopóki pierwsi apostołowie nie otrzymali Ducha Świętego, nie byli zdolni do dawania świadectwa o Jezusie. Byli przestraszeni i pozostawali w ukryciu. A Duch Święty przełamał ich strach, wstyd i wyszli, by głosić, że Jezus jest Panem i Mesjaszem. Jak mówi św. Paweł, bez Ducha Świętego nie możemy powiedzieć, że Panem jest Jezus.

Dlatego w całych przygotowaniach do ŚDM modlimy się o to, żeby to Duch Święty działał przez nas.

Te przygotowania przechodzą już w fazę operacyjną. To duże wyzwanie dla lokalnego Kościoła?

– W każdym miejscu na świecie Światowe Dni Młodzieży są wyzwaniem, ale też szansą. Jak wiecie, organizowanie tego spotkania, to wielkie wyzwanie, które wymaga zaangażowania wielu osób. Ale wierzę, że ten trud zostanie wynagrodzony, bo ŚDM, to czas łaski. Czas, w którym Pan Bóg działa. Działa w młodych ludziach i poprzez nich. I jestem przekonany, że pomoc w tym, by Pan Bóg mógł działać w młodych ludziach jest warta każdego wysiłku.

To działanie Pana Boga podczas ŚDM odbywa się także poprzez spotkanie z lokalnym Kościołem. Jaka jest wspólnota, którą spotkamy w Panamie?

– To pierwszy Kościół na stałym lądzie kontynentu amerykańskiego, liczy sobie już ponad 500 lat. Pierwsza diecezja, poświęcona Matce Bożej de la Antigua, powstała w 1513 r. w Darien, na terenie dzisiejszej Kolumbii. Jesteśmy Kościołem młodym. W naszym małym kraju, który ma niewiele ponad 4 mln mieszkańców, mamy 8 diecezji. Nasza konferencja episkopatu nie jest duża, dzięki temu z łatwością pozostajemy w kontakcie i w dobrych relacjach.

Ponadto panamski Kościół cieszy się dużą aktywnością świeckich, którzy są zaangażowani zarówno wewnątrz wspólnoty Kościoła, jak też na zewnątrz. Jesteśmy świadomi, że najważniejszą rolą świeckich jest życie wiarą w świecie i przemienianie tego świata właśnie poprzez wiarę. Tym bardziej cieszymy się, że świeccy na tak wiele sposobów angażują się w życie Kościoła.

Potrzebujemy, żeby świeccy, także młodzi, przemieniali świat polityki, nauki, życia publicznego wartościami chrześcijańskimi.

A jakie są relacje Księdza Kardynała z młodymi ludźmi? Wnioski ze spotkań z nimi?

– Błędem jest traktowanie młodych ludzi jako zagrożenia, ze względu na to, że są impulsywni, lubią ryzyko, są nieświadomi wielu spraw i niestali: dziś są, jutro ich nie ma. Weźmy na przykład bierzmowanie: młodych przychodzi dość wielu, biorą udział w katechezie i przystępują do sakramentu bierzmowania. Ale w kolejnych miesiącach znikają z kościoła. To sprawia, że staliśmy się wobec nich podejrzliwi, nieufni.

Chciałbym, aby to się zmieniło. Wina nie leży po stronie młodych, ale po naszej. Musimy znaleźć w Kościele właściwy klucz do zmobilizowania młodych. Mam nadzieję, że synod biskupów w 2018 r. otworzy oczy nas wszystkich, abyśmy umieli zrozumieć rzeczywistość młodych ludzi, umieli ich wysłuchać i potrafili otworzyć drzwi Kościoła tak, aby oni weszli i nie uciekli.

Okazją do tego otwarcia drzwi jest m.in. tegoroczny 32. ŚDM obchodzony w diecezjach na całym świecie. Co Ksiądz Kardynał chciałby powiedzieć młodym w dniu ich święta?

– Dla nas w Panamie to wyjątkowy dzień, kiedy otrzymamy z Polski krzyż i ikonę Maryi, które są punktem wyjścia dla całych Światowych Dni Młodzieży. Ten dzień młodzieży, który przeżyjemy wspólnie z papieżem tutaj w Rzymie będzie w pewnym sensie rozpoczęciem ŚDM w Panamie. I z tej okazji chciałbym życzyć wszystkim młodym ludziom, żeby czuli się zaproszeni i zaangażowani w to wszystko, czego będzie od nas wymagał czas przygotowań i świętowania ŚDM w 2019 r.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Dorota Abdelmoula