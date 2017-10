Kard. M. Jaworski otrzymał odznakę „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”

Emerytowany metropolita lwowski i przyjaciel Jana Pawła II kard. Marian Jaworski został wyróżniony odznaką „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. Wręczyli mu ją marszałek województwa i przewodniczący sejmiku.

Decyzja o przyznaniu wyróżnienia podjęta została przez radnych sejmiku wojewódzkiego. Oficjalne przekazanie miało skromny charakter. Odbyło się w Krakowie w mieszkaniu kardynała. Odznaczenie wręczyli: marszałek Władysław Ortyl oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś w towarzystwie ks. Andrzeja Stopyry, proboszcza konkatedry w Lubaczowie.

– Chcemy w ten skromny sposób podziękować w imieniu mieszkańców województwa podkarpackiego, za posługę duszpasterską na rzecz ziemi lubaczowskiej, ale również za pracę na Ukrainie. Musimy upamiętniać i honorować tak ważne postaci. Ksiądz kardynał to świadek historii, bliski przyjaciel Jana Pawła II, rektor Papieskiej Akademii Teologicznej. Prezydent Andrzej Duda osobiście przyjechał, aby wręczyć mu order Orła Białego. To dla nas zaszczyt, że przyjął również od nas wyróżnienie – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Kard. Marian Jaworski urodził się w 1926 r. we Lwowie. Po ukończeniu szkoły wstąpił do Seminarium Duchownego we Lwowie, a ze względu na wojnę formację kontynuował w Kalwarii Zebrzydowskiej. Święcenia przyjął z rąk arcybiskupa lwowskiego Eugeniusza Baziaka w Kalwarii Zebrzydowskiej w 1950 r. Przez dwa lata był wikariuszem parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Baszni Dolnej koło Lubaczowa. W 1984 został administratorem apostolskim polskiej części archidiecezji lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie, a w 1991 objął urząd metropolity lwowskiego. W 2001 Jan Paweł II kreował go kardynałem. Brał udział w konklawe, na którym wybrano na papieża kardynała Josepha Ratzingera. W 2008 przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Krakowie.

Otrzymał wiele wyróżnień. Do najważniejszych należą: Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia teologiczne i dydaktyczne oraz za posługę duszpasterską Kościołowi Lwowskiemu oraz Order Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług dla odbudowy życia religijnego na Kresach Wschodnich, pogłębiania dialogu ekumenicznego oraz za osiągnięcia naukowe w dziedzinie filozofii i teologii.