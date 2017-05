Kard. Nycz o Święcie Dziękczynienia: chcemy zapytać, co dziś zrobiłby brat Albert

Chcemy tym Świętem Dziękczynienia postawić pytania o to, co by zrobił dziś brat Albert, gdyby stanął wobec współczesnych wyzwań: biedy, wojen, nierówności, uchodźców, prześladowań religijnych i ze względu na poglądy – mówił metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz podczas konferencji prasowej przed X Świętem Dziękczynienia. Wydarzenie obchodzone będzie w Kościele w Polsce 4 czerwca pod hasłem „Dziękujmy za chleb”.

Zapraszając do udziału w tegorocznych uroczystościach w Świątyni Opatrzności Bożej, kard. Kazimierz Nycz podkreślił, że jubileuszowe X Święto Dziękczynienia będzie zarazem pierwszym obchodzonym wewnątrz świątyni – po 225 latach oczekiwania na jej wzniesienie i 12 latach budowy. Przypomniał też, że patronem tegorocznych obchodów będzie św. brat Albert, a sama uroczystość jest przypomnieniem jego życia, nauczania, w jaki sposób w każdym człowieku i dziękczynieniem za nie.

– Tę postać chcemy przybliżyć i chcemy to robić, dziękując Panu Bogu za chleb – mówił hierarcha, nawiązując do zachęty by „być dobrym jak chleb”, wielokrotnie powtarzanej przez świętego. Tegoroczne obchody mają skłonić do refleksji nad tym, jak zachowałby się św. brat Albert, stając wobec współczesnych wyzwań, a jego przykład ma zachęcać do kształtowania współczesnych postaw miłosierdzia, o które – jak przypomniał kardynał – apeluje papież Franciszek.

Refleksję nad życiem i świadectwem św. brata Alberta kontynuowała w czasie konferencji prasowej s. Maksymiliana, albertynka, próbując odpowiedzieć na pytanie, jak sam br. Albert rozumiał zaproszenie by „być dobrym jak chleb”. Mówiąc o ofierze jego życia, wspominała także jego karierę malarską, jako prekursora impresjonizmu w Polsce, a także przyjaciela m.in. Maksymiliana Gierymskiego i Leona Wyczółkowskiego, z której zrezygnował, by towarzyszyć i pomagać najuboższym.

„Przede wszystkim chodziło mu o to, by przywrócić tym ludziom godność ludzką, godność dziecka Bożego, przywrócić ich Bogu” – podkreślała albertynka.

O szczegółach obchodów inspirowanych postacią św. brata Alberta, a także o aktualnym stanie prac i inwestycji w Centrum Opatrzności Bożej, mówił jego prezes Piotr Gaweł. Wyjaśnił, że z woli kard. Nycza, Święto Dziękczynienia będzie drugą częścią uroczystego otwarcia świątyni, które miało miejsce 11 listopada, a w których nie wszyscy wierni mogli wziąć udział.

Mówiąc o postępach w pracach wykończeniowych w świątyni, prezes wymienił m.in. udostępnienie wiernym świątyni – m.in. dzięki zakończeniu prac podłogowych oraz ogrzewania i finalizowanie prac związane z montażem ekranów akustycznych. Zapowiedział także, że w tym roku zostanie rozpisany konkurs na wystrój wnętrza, które – zgodnie z życzeniem metropolity warszawskiego – mają ozdobić wybitne dzieła artystyczne.

„Nie zależy nam na tym, aby to się stało szybko, ale aby prze trwało nie tylko lata, ale wieki” – mówił Gaweł. Wyraził nadzieję, że w tym lub najbliższym roku uda się zebrać środki finansowe potrzebne do ukończenia prac niezbędnych do pełnego funkcjonowania świątyni.

Z kolei ks. Tadeusz Aleksandrowicz, kustosz Sanktuarium Opatrzności Bożej przypomniał, że celem budowy sanktuarium ma być „budowa miejsca świętego”. „Sanktuarium to jest m.in. tworzenie świętości na ziemi. I tę świętość chcemy w naszej świątyni budować m.in. poprzez świętych i błogosławionych polskich, którzy są bardzo konkretnymi znakami Opatrzności Bożej w historii naszego narodu” – mówił kapłan.

O programie adresowanym do najmłodszych mówiła Anna Dunikowska z Centrum Opatrzności Bożej. W tym roku Miasteczko dla Dzieci przy Świątyni Opatrzności Bożej, zaprasza do udziału w grze rodzinnej „Bez Chleba nie ma Nieba” oraz odwiedzenia Przystanku „Dziękujemy”. Będzie tu można prześledzić cały proces powstawania chleba, począwszy od zasiewu, a także wziąć udział w degustacji pieczywa i otrzymać pamiątkową porcję zakwasu chlebowego.

Na rodziny biorące udział w świętowaniu, czekać będzie także festiwal „Moc Dobra”, o którym opowiedział Darek „Maleo” Malejonek, dyrektor artystyczny wydarzenia. Podczas koncertu po raz kolejny zostanie przyznana nagroda za całokształt działalności muzycznej, którą tym razem otrzyma Janusz Yanina Iwański, muzyk i współprowadzący programu „Muzyczne Dary”. Zapowiedział, że dla zespołów Golec uOrkiestra i Maleo Reggae Rockers udział w tegorocznym festiwalu wpisze się w obchody 20-lecia działalności muzycznej. Zespoły wykonają wspólnie utwór z płyty „Nieśmiertelni”, z której całkowity dochód przeznaczony jest na pomoc dzieciom w Aleppo.

W ramach festiwalu wystąpią: Promyczki Dobra, Dzieci Brody, Maleo Reggae Rockers, Golec uOrkiestra, Wyrwani z Niewoli, Janusz Yanina Iwański, 40 i 30 na 70 oraz Mocni w Duchu.

Muzyczny festiwal zakończy się wspólną modlitwą o godz. 21.37.

Tegoroczne uroczystości Święta Dziękczynienia rozpoczną się o godz. 8.00 na pl. Piłsudskiego, skąd wyruszy procesja z relikwiami św. brata Alberta.

Centralnym punktem obchodów będzie Msza św. sprawowana wewnątrz Świątyni Opatrzności Bożej, której będzie przewodniczył kard. Francesco Montenegro z włoskiej diecezji Agrigento, do której należy wyspa Lampeduza. Na zakończenie Eucharystii dokonany będzie Akt Zawierzenia i Dziękczynienia. O 14.00 zostanie otwarte Miasteczko dla Dzieci, Panteon Wielkich Polaków oraz Ruchomy Teatr XXI wieku dla Dzieci.

W Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego będzie można zapoznać się m.in. z aktualnym stanem prac. O 15.00 zostaną wypuszczone baloniki „Dziękuję” i rozpocznie się festiwal „Moc Dobra”, który zakończy się ok. 21.30 Litanią do Serca Pana Jezusa i modlitwą poprowadzoną przez zespół uwielbieniowy „Mocni w Duchu”. Ostatnim punktem programu będzie modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Pawła II odprawiona o 21.37 oraz wieczorna iluminacja świątyni.