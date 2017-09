Kard. Nycz po powrocie z Rumunii: najważniejsze były spotkania z Polonią

Spotkania z Polonią na Bukowinie oraz miejscowym duchowieństwem złożyły się na wizytę kard. Kazimierza Nycza w Rumunii. Metropolita warszawski w dniach 7-11 września odwiedził diecezję Iași (Jassy) na zaproszenie jej biskupa Petru Gherghela. W Rumunii mieszka ok. 2,5 tys. Polaków.

Wizyta kard. Nycza rozpoczęła się od spotkania z księżmi diecezji Iași. W seminarium duchownym przewodniczył Mszy świętej na zakończenie dorocznego, trzydniowego zjazdu formacyjnego księży wokół adhortacji „Amoris Laetitia”. Metropolita warszawski mówił do rumuńskich księży, o tym, co najważniejsze w życiu kapłana.

„Troska o zbawienie to absolutny priorytet powołania kapłańskiego i działania Kościoła” – mówił w homilii. Zaznaczył też, że „Jezus oczekuje od kapłanów: troski o zbawienie ludzi, przyprowadzanie ich do Chrystusa i Kościoła. “Do tego dochodzi świadectwo o osobistej więzi kapłana z Jezusem. Wszystko inne jest dodatkiem. Wiemy, że ksiądz nie musi być ekspertem od budownictwa, finansów, przecież ma od tego odpowiednio przygotowanych wiernych w parafii”.

Podczas spotkania z księżmi kard. Nycz postawił też trudną diagnozę dotyczącą przyszłości Kościoła. – Niewątpliwie nadszedł taki czas, gdy będziemy łowić nie siecią, tylko na wędkę, pojedynczo. Ksiądz musi dziś wychodzić i szukać ludzi, prowadząc ich do Kościoła. Nie może czekać, jak kiedyś, z założonymi rękoma – tłumaczył kardynał.

Ważnym punktem wizyty metropolity warszawskiego w Rumunii były Msze św. i spotkania z udziałem Polaków zamieszkujących tereny historycznej Bukowiny. W piątek 8 września kard. Nycz poświęcił po remoncie kościół w Arbore oraz konsekrował ołtarz, podobnie – było w niedzielę 10 września w Moarze. Natomiast w sobotę 9 września w Nowym Sołońcu kard. Nycz przewodniczył uroczystej Mszy świętej z okazji dożynek oraz wziął udział w prezentacji plonów i wyrobów regionalnych. Były to – jak opowiada metropolita warszawski – prawdziwie polskie dożynki dla całej Bukowiny, bowiem zwyczaj ten nie jest znany w Rumunii.

W miejscowości Kaczyka, nazywanej ze względu na wielonarodowość i wielowyznaniowość „Bukowiną w pigułce”, kard. Nycz odwiedził ponad stuletnią bazylikę wybudowaną przez misjonarzy z Krakowa oraz tamtejszy Dom Polski, gdzie działa stowarzyszenie Polaków. W przeszłości pierwsze polskie rodziny sprowadzono do Kaczyki w 1791 roku z okolic Bochni, do pracy w kopalni soli. Z Polonią spotkał się także w Pojanie Mikuli, gdzie znajduje się pierwszy w Rumunii kościół pod wezwaniem św. Jana Pawła II.

„Odwiedziłem prawie wszystkie parafie i miejscowości, w których żyją Polacy. Trzy całe polskie wioski oraz inne, gdzie Polacy mieszkają zgodnie z Rumunami od 200 lat. Sami mówią po polsku, ich dzieci mówią po polsku i mają język polski w szkołach. A także w kościołach Msza święta jest odprawiana po polsku” – opowiadał kard. Nycz po powrocie z Bukowiny. To piękny region, podobny trochę do naszego Beskidu Niskiego i okolic Wadowic – zauważył.

Metropolita warszawski zwrócił także uwagę na fenomen mniejszości katolickiej w Rumunii, która stanowi niecałe 5 proc. ludności. – To, że katolicy są w mniejszości, w stosunku do prawosławnych, których jest ok. 85 proc., a także do protestantów czy nawet niewierzących – wyzwala w nich nowe energie, zarówno w wiernych świeckich, jak i w księżach. Mniejszość ma to do siebie, że mobilizuje wszystkich. W diecezji Iași (Jassy), gdzie leży Bukowina – a rozmawiałem z biskupem i widziałem w kościołach: ponad 70 proc. ludzi chodzi w niedzielę do kościoła. Pod tym względem wiara jest pielęgnowana, pewnie też pogłębiana, ale też swoje duże znaczenie ma wiara w rodzinach polskich – powiedział kard. Nycz.

Diecezja Iași (Jassy) usytuowana jest w północno-wschodniej Rumunii. Od 1990 r. jej biskupem diecezjalnym jest bp Petru Gherghel. Jego poprzednik z przełomu XIX i XX wieku, bp Anton Durcovic w 1951 r. poniósł śmierć męczeńską w więzieniu komunistycznym. W 2014 r. został beatyfikowany przez papieża Franciszka.