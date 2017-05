Kard. Nycz: pomóżmy wreszcie potrzebujących uchodźcom!

Ważne jest by wreszcie pomóc ludziom, którzy potrzebują pomocy humanitarnej – powiedział dziś dziennikarzom kard. Kazimierz Nycz. Dodał, że dzięki korytarzom humanitarnym Polska mogłaby przyjąć na przykład sieroty oraz osoby wymagające fachowej opieki medycznej, niedostępnej w krajach objętych wojną.

Metropolita warszawski zaprezentował program dziesiątego Dnia Dziękczynienia, które obchodzone będzie na polach wilanowskich, tym razem pod hasłem „Dziękujemy za chleb”. Niedziela 4 czerwca będzie okazją do dziękczynienia za życie i posługę wielkiego orędownika ubogich św. Brata Albert oraz dzieła charytatywne i ludzi włączających się w posługę potrzebującym.

Pytany o sprawę uruchomienia w Polsce korytarzy humanitarnych kard. Nycz przypomniał, że temat ten jest podejmowany od miesięcy na gruncie Kościoła i omawiany w debacie publicznej. Zwrócił uwagę, że idea ta, wysunięta przez międzynarodową Wspólnotę Sant’Egidio, realizowana jest m.in. we Włoszech i Francji. W program włącza się Caritas tych krajów oraz tamtejsze rządy i samorządy.

Metropolita warszawski wyraził nadzieje, że korytarze humanitarne zostaną uruchomione także na polskim gruncie. „Czekamy i cieszymy się, że pewne głosy ze strony rządowej w ostatnim czasie się pojawiły” – stwierdził kard. Nycz. Dodał, że najważniejszą rzeczą jest cel a nie sprzeczki kto wymyślił korytarze czy też kto będzie tę inicjatywę realizował.

„Dla mnie jest najważniejsze żeby wreszcie pomóc ludziom, którzy potrzebują pomocy humanitarnej, bo to o to chodzi” – powiedział hierarcha zaznaczając, że ma na myśli na przykład dzieci, których rodzice zginęli i zostały one same czy też dziecko, które potrzebuje niedostępnej na miejscu specjalistycznej pomocy medycznej.

Chodzi o to, żeby takie osoby można było przyjmować, tak jak w ramach korytarzy humanitarnych przyjmują ich Włosi czy inne kraje – mówił kard. Nycz dodając, że korytarze humanitarne są rzeczą „pilną, ważną i chrześcijańską”.

Nawiązując do najbliższego Dnia Dziękczynienia, któremu będzie patronował Brat Albert Chmielowski, kard. Nycz stwierdził, że chrześcijanie wpatrują się w postać tego świętego, żeby się czegoś nauczyć i starać się go naśladować. Stwierdził też, że ten znany opiekun ubogich czytał Ewangelię „nie jako ideologię ale sposób życia”. Przestrzegał też przed upolitycznianiem problemu przyjmowania uchodźców.