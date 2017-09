Katowice: 37. pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

W Katowicach odbyła się 37. pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Rozpoczęła się w Kościele Wotum Matki Kościoła Niepokalanej Jutrzenki Wolności. Centralnym punktem była Eucharystia pod przewodnictwem metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca.

– Parafrazując Ojca Świętego Jana Pawła II, można powiedzieć: „tu wszystko się zaczęło”. Bo to właśnie tutaj powstało dzieło Krucjaty Trzeźwości – powiedział we wstępie do Eucharystii ks. Marek Sędek. – Ale również ta pielgrzymka wpisuje się w 30. rocznicę śmierci Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Czujemy się dzisiaj jak wojsko Gedeona, które ma wciąż przed sobą niełatwe zadanie troski nie tylko o trzeźwość, ale o nową kulturę, o to abyśmy stawali przed naszym Panem w wolności Dzieci Bożych – dodał.

– To tutaj nieopodal, gdzie dzisiaj znajdują się zabudowania „Gościa Niedzielnego” mieścił się barak, gdzie ks. Franciszek Blachnicki rozpoczynał swoją działalność – powiedział wprowadzając do modlitwy abp Wiktor Skworc.

W homilii metropolita katowicki pokazał niezwykłą siłę jaką miało dzieło Krucjaty Trzeźwości. – Przez trzy lata jej istnienia ponad 100 tys. dorosłych Polaków podjęło dar dobrowolnej abstynencji dla ratowania rodziny i społeczeństwa, ostatecznie Ojczyzny przed zalewem pijaństwa. Ówczesna władza zlikwidowała to dzieło w miesiącu trzeźwości, w sierpniu 1960 r. – powiedział.

– Dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jest głęboko ewangelizacyjne i profilaktyczne zarazem; wszak Ewangelia uzdrawia i wyprowadza z uzależnień – mówił abp Skworc. Dodał, że mimo iż członkami KWC są przede wszystkim osoby należące do Ruchu Światło-Życie, to zaproszeni do tego dzieła są wszyscy ludzie dobrej woli, „zatroskani o wolność i moralność naszego społeczeństwa – Narodu”.

Hierarcha przypomniał, że ks. Blachnicki w podręczniku KWC napisał, „iż człowiek nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z Siebie samego”. – Dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka od wielu lat ma wpływ na odnowę duchową i moralną naszego społeczeństwa i Narodu, poprzez modlitwę o wolność i trzeźwość, post – ofiarę własnej abstynencji, jałmużnę wyrażająca się w przebaczeniu ludziom uzależnionym krzywd, które nam zadali, stawiając jednak winowajcom jasne i czytelne granice – dodał.

