Katowice: abp Skworc mianował nowych proboszczów

Z dniem 15 września 2017 roku metropolita katowicki abp Wiktor Skworc mianował dotychczasowych administratorów parafii proboszczami.

Odnosząc się do przypadającego święta św. Mateusza abp Wiktor Skworc nawiązał do znaczenia jego imienia. – Lewi oznacza prezent. W jakimś sensie nowi proboszczowie są prezentem dla parafii – powiedział nowo mianowanym proboszczom metropolita katowicki.

Dotychczasowi administratorzy parafii mieli także okazję do tego, aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami z minionego roku dotychczasowej posługi. – Dostrzegam coraz to nowe rzeczy, których się wcześniej nie widziało. Jest to łaska. Nie tylko ja uczę się parafii, ale też parafia uczy się nowego proboszcza – mówił o. Oktawiusz Lamorski OFM z Chorzowa – Klimzowca.

– Udało się stworzyć nowe grupy parafialne. Powstała grupa wolontariuszy działająca z hospicjum. Rozwija się Żywy Różaniec, mamy nową różę. To wszystko cieszy – powiedział ks. Dariusz Grodoń, który jest proboszczem w Suszcu.

Proboszczowie starają się mocno ożywić życie parafialne. O powstającej inicjatywie Dzieci Bożych opowiadał o. Ernest Ogar OFM posługujący w Rybniku – Zamysłowie. – Pojawiają się też nowe wspólnoty dorosłych. Rozwija się kult Matki Bożej Szynsztackiej – dodał.

Administratorzy mianowani proboszczami dzielili się też trudnymi sprawami, które pojawiają się w parafii. – Trwają u nas remonty. M.in. odnawiamy organy. Te prace się nieco opóźniają, gdyż czasami trzeba wykonać dodatkowe prace, których nikt wcześniej nie planował. Ale mam nadzieję, że to wszystko się szybko zakończy – powiedział ks. Jan Mrukowski, proboszcz z Wilczy.

Proboszczowie dzielili się także swoimi odkryciami w parafiach. – Nasza parafia ma też wymiar misyjny. Jest kapłan, który pochodzi z parafii a pracuje w Zambii, mamy siostrę zakonna, która podejmuje posługę w Japonii. Rozwijają się też grupy religijne – mówił ks. Adam Żemła z Czyżowic.

– Dziękuję wam za słowo, które powiedzieliście o waszych parafiach. To jest świadectwo, które dajecie – powiedział na zakończenie spotkania metropolita katowicki. Abp Skworc odniósł się także do realizowanego w parafiach programu duszpasterskiego. – Dziękuję za to, że budowaliście w ostatnim roku świadomość chrzcielną, dziękuję za to, że w tym roku budujecie świadomość tego, że działa w nas Duch Święty (…) – mówił. Poruszając zagadnienie grup parafialnych zwrócił uwagę na „całą „armię” modlących się w parafiach” – Jest Żywy Różaniec, bardzo cieszymy się tym, że oni są w parafiach (…).

Hierarcha zachęcał także do tego, aby w pracy duszpasterskiej realizować uchwały niedawno zakończonego II Synodu Archidiecezji Katowickiej. – Pamiętajcie też, że w ramach współpracy z Radami Parafialnymi należy realizować II Synod (…). Starajcie się też o to, żeby w każdej parafii byli Nadzwyczajni Szafarze Komunii św. – mówił do nowo mianowanych proboszczów abp Wiktor Skworc.

Nowo mianowani proboszczowie to:

Ks. Marek BREWKO – Pszczyna, parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Ks. Dariusz GRODOŃ – Suszec, parafia św. Stanisława, biskupa i męczennika

Ks. Piotr KLUCZKA – Katowice-Zadole, parafia Matki Bożej Różańcowej

Ks. Jacek KOŁODZIEJ – Tychy, parafia św. Jadwigi Śląskiej

O. Oktawiusz LAMORSKI OFM – Chorzów-Klimzowiec, parafia św. Franciszka z Asyżu

Ks. Jan MRUKOWSKI – Wilcza, parafia św. Mikołaja

Ks. Piotr NOWIŃSKI – Tychy, parafia św. Maksymiliana Kolbego

O. Ernest OGAR OFM – Rybnik-Zamysłów, parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Ks. Marceli RABSTEIN – Mszana, parafia św. Jerzego

O. Mateusz SMOLARCZYK OFM – Rybnik, parafia św. Józefa Robotnika

O. Serafin SPUTEK OFM – Katowice – Stare Panewniki, parafia św. Antoniego z Padwy

Ks. Adam TONDERA – Rybnik-Popielów, parafia Trójcy Przenajświętszej

Ks. Andrzej TRZECIAK – Adamowice, parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów

Ks. Adam WYCISK – Katowice-Dąb, parafia św. Jana i Pawła, męczenników

Ks. Adam ŻEMŁA – Czyżowice, parafia Chrystusa Króla