Katowice: abp Skworc na powakacyjnym Dniu Wspólnoty Ruchu Światło-Życie

W niedzielę w katowickiej katedrze pod przewodnictwem metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca spotkało się na wspólnej Eucharystii kilka tysięcy osób związanych z Ruchem Światło-Życie.

Z początkiem września w katowickiej katedrze spotykają się członkowie Ruchu Światło-Życie aby wspólnie przeżywać Eucharystię pod przewodnictwem metropolity górnośląskiego. Łącznie katowicką katedrę wypełniło ponad 4 tys. ludzi.

„Sługa Niepokalanej” to temat trwającego jeszcze roku formacyjnego. Metropolita katowicki zwrócił uwagę, że nawiązuje on do dwóch ważnych dla Ruchu postaci: Maryi oraz ks. Franciszka Blachnickiego. – Niepokalana przychodzi do nas w roku 100-lecia objawień fatimskich ze swoim orędziem, przekazanym trójce fatimskich dzieci. Sługa Boży Franciszek – w roku 1982 napisał List z Fatimy a w nim – zastrzegając się, iż ma poczucie proporcji – połączył Krościenko i Fatimę, uznając, że Krościenko jest również dla wielu, dzięki charyzmatowi spotkania „z Chrystusem w Duchu Świętym przez Niepokalaną” miejscem drogim i świętym, jak Fatima – mówił w homilii abp Skworc.

Odnosząc się do Maryi hierarcha wyraził nadzieję, że „spotkanie z Niepokalaną w Jej fatimskim orędziu, da wzrost pobożności”. – Chcemy wszyscy przyjąć do serca wezwanie Maryi: odmawiajcie codziennie różaniec, czyńcie pokutę, ofiarowujcie swoje cierpienie, jako zadośćuczynienie za grzechy i jako prośbę o nawrócenie grzeszników – dodał.

Rozwijając myśli płynące z fatimskiego orędzia metropolita górnośląski podkreślił, że „modlitwa jest formą solidarności z innymi”. – Wytrwałe życie modlitwy prowadzi do wewnętrznej dojrzałości, do formułowania próśb nie tylko obejmujących nas samych, ale innych ludzi, sprawy Kościoła i potrzeby całej ludzkiej rodziny, wśród których potrzebą fundamentalną i palącą jest pokój! – powiedział abp Skworc.

Przywołał także obraz pierwszych wspólnot chrześcijańskich, które ponad trzy wieki modliły się o wolność wiary w Chrystusa. – Ich cierpienia i modlitwy zostały ostatecznie przez Boga wysłuchane. I tak jest z naszymi modlitwami. Nie mamy co do tego cienia wątpliwości, że są wysłuchiwane i zmieniają oblicze ziemi! Pomyślmy – jak wiele dokonał różaniec! Ileż mocy jest w „Zdrowaśkach” szeptanych przez pielgrzymujących do tylu maryjnych sanktuariów na całym świecie! W Różańcu poznajemy wszechmoc, miłosierdzie, miłość Boga. Różaniec nawraca, udoskonala, uświęca, daje pokój! – dodał hierarcha.

W homilii abp Skworc podjął też trudny wątek pokuty. – Nierozłącznie z modlitwą związana jest pokuta. Bardzo wielu ludzi nie akceptuje, nie przyjmuje tego słowa. Przyjęcie postawy pokutnej wiąże się bowiem z uznaniem własnej słabości, z gotowością przyznania, że zgrzeszyliśmy przeciw Bogu i bliźniemu! Jest wyrażeniem pragnienia powrotu Ojca! – mówił.

Metropolita katowicki przypomniał także, że „pokuta to oczyszczenie, ale również gotowość do ponoszenia ofiar i przyjmowania cierpienia”. – Orędzie z Fatimy przypomina nam, że nie można angażować się w sprawy człowieka nie płacąc za to ceny, która ostatecznie wpisuje się ceną, jaką za nasze zbawienie zapłacił Boży Syn na drzewie krzyża – powiedział do zebranych w katedrze.

Po Eucharystii rozdano dekrety dla moderatorów rejonowych Ruchu Światło-Życie. Głos zabrali także związani na co dzień z Ruchem. Ks. Waldemar Maciejewski, który podziękował za wsparcie udzielone dla Domu Rekolekcyjnego w Wiśle-Jaworniku. Ks. Wojciech Ignasiak zaprosił wszystkich na pielgrzymkę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, która odbędzie się w Katowicach. Jest ona organizowana w związku z przypadającą w tym roku 60. rocznicą KWC.

Ks. Wojciech Iwanecki, który został diecezjalnym duszpasterzem młodzieży, zaprosił wszystkich do włączenia się w dzieło przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Skierował również słowo do maturzystów i zachęcił ich do wzięcia udziału w rekolekcjach dla nich organizowanych.

Dni Wspólnoty Ruchu Światło-Życie są organizowane w katowickiej katedrze dwa razy w roku. Powakacyjny ma miejsce z początkiem września. Drugi raz kilka tysięcy osób związanych z Oazą gromadzi się w Niedzielę Palmową. Eucharystii w ich intencji przewodniczy każdorazowo metropolita katowicki.