Katowice: będzie górnośląska metropolia – abp Skworc uczestniczył w sesji Rady Miasta

W Sali Sejmu Śląskiego odbyła się XLII Sesja Rady Miasta Katowice. Uczestniczył w niej m.in. abp Wiktor Skworc. W czasie trwania sesji radni jednogłośnie przyjęli wniosek o utworzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dzisiejsze głosowanie radnych było ostatnim leżącym po stronie samorządowców elementem procedury, która jest związana z powstaniem metropolii na terenie województwa śląskiego. – Cieszy mnie niezmiernie fakt, że już niedługo będziemy mogli się cieszyć metropolią na terenie naszego województwa – powiedział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Przemawiając z mównicy Sali Sejmu Śląskiego Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego podkreślił, że „udało się doprowadzić do powstania metropolii ponad podziałami”. – Dzisiaj stajemy przed poważnym zadaniem. Musimy wypełnić tę metropolię treścią. Dzisiaj to dopiero początek marszu ku temu, aby na naszym obszarze 41 gmin, a mam nadzieję, że będzie on się poszerzał, panowały takie rozwiązania, które ułatwią życie mieszkańcom tego obszaru. Nie możemy zapomnieć, że powołanie metropolii ma służyć mieszkańcom – mówił.

– To wielki dzień dla nas. Do wielu światowych metropolii dołącza ta jedna, jedyna Polska metropolia na południu kraju (…). Powtórzę raz jeszcze: razem możemy więcej. Cieszymy się, że parlamentarzyści zauważyli to, co my samorządowcy wiemy – mówiła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, przewodnicząca Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

W swoim przemówieniu podziękowała także metropolicie katowickiemu abp. Wiktorowi Skworcowi za wsparcie moralne i modlitewne, jak również za to, że „towarzyszył inicjatywie powstania metropolii od pierwszych chwil”.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstanie 1 lipca. Rozpocznie swoje funkcjonowanie 1 stycznia 2017 r. W jej skład wejdzie 41 miast i gmin. Obejmie swoim zasięgiem blisko 2,5 tys. km2 na terenie których mieszka blisko 2,3 mln ludzi. Z budżetu państwa związek otrzyma 250 mln zł rocznie. Środki dla powstającej metropolii mają być zapewnione m.in. z 5-procentowego udziału w podatku PIT.