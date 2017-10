Katowice-Bogucie: poświęcenie nowego ołtarza i kaplicy u Sióstr Jadwiżanek

W Domu Prowincjalnym Sióstr św. Jadwigi w Katowicach-Bogucicach ks. abp Wiktor Skworc poświęcił nowy ołtarz oraz kaplicę.

– Naszym powołaniem jest wpisywać się w historię zbawienia, która trwa, która się dokonuje, która się uaktualnia. W sposób szczególny ona się aktualizuje w godzinie Eucharystii. To jest zawsze powrót do Wieczernika, do polecenia Chrystusa: to czyńcie na moja pamiątkę. Jest to także powrót do dnia Pięćdziesiątnicy, bo to właśnie w Wieczerniku rodzi się Kościół – mówił metropolita katowicki podczas homilii.

Hierarcha przypomniał, że w „przestrzeni sakralnej prezbiterium są dwa ważne punkty odniesienia: to stół słowa i stół ofiary”. – Niech ten ołtarz i ta ambona będzie dla was punktem odniesienia. Punktem odniesienia w waszym życiu duchowym, w waszym życiu modlitwy, byście wzrastały coraz bardziej ku temu co nazywamy świętością, doskonałością chrześcijańską, która polega na upodobnieniu do Jezusa Chrystusa, w waszym przypadku szczególnie w charyzmacie służby ubogim – mówił abp Skworc.

Metropolita katowicki zachęcił także wszystkich zebranych w kaplicy, aby po zakończonej liturgii złożyli pocałunek na ołtarzu. – Wszak jest to pocałunek złożony samemu Chrystusowi – mówił.

– Wdzięcznym sercem stajemy dzisiaj wobec Bożej Opatrzności, która pozwoliła nam zrealizować pragnienia naszych serc – odnowić naszą zakonną kaplicę. Trud modlitwy i pracy wielu sióstr zaowocował, Bóg go pobłogosławił. Ale chcemy, żeby ta odnowa kaplicy zaowocowała naszą wewnętrzną przemianą na większą chwałę Boga – mówiła s. Rafaela, przełożona prowincjalna dziękując arcybiskupowi za poświęcenie ołtarza i kaplicy.

Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi powstało we Wrocławiu w 1859 r. W Bogucicach siostry są obecne od 1886 r. Obecnie prowincja katowicka liczy 160 sióstr posługujących w 20 domach zakonnych.