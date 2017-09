Katowice: Dzień Wspólnoty Dzieci Maryi

Bp Marek Szkudło przewodniczył Eucharystii w intencji ruchu Dzieci Maryi, który miał swój powakacyjny Dzień Wspólnoty w katowickiej katedrze.

– Pan Jezus bardzo lubił matematykę – mówił bp Marek Szkudło w homilii. – Na pewno pamiętacie jakie liczby wymienił Pan Jezus w Ewangelii – dodał. – „Siedem” i „siedemdziesiąt siedem” odpowiedziała jedna z dziewczynek uczestniczących w Eucharystii. – W ten sposób Pan Jezus chciał powiedzieć, że zawsze mamy przebaczać, bo „siedem” w Piśmie św. znaczy „wszystko”, „pełnia” – tłumaczył pomocniczy biskup katowicki uczestnikom liturgii.

– Widzicie jak doskonale Pan Jezus znał tabliczkę mnożenia? – zażartował bp Szkudło. Odnosząc się do przeczytanej przypowieści o talentach mówił do Dzieci Maryi: – 10 tysięcy talentów złota… wiecie ile to jest? – zapytał. – Talent był miarą ciężaru złota i wynosił około 34 kg. Kiedy pomnożymy, wychodzi 340 ton złota. Coś niewyobrażalnego – wytłumaczył.

Hierarcha zastanawiał się dalej nad tym, jak to możliwe, że ktoś, „komu tak wielki dług darowano, nie potrafił darować swojemu dłużnikowi?”. – Niestety: zamknął się w sobie, we własnych możliwościach. To dlatego nie był w stanie darować długu drugiemu człowiekowi, przebaczyć, kochać innych i dla nich żyć – mówił dalej.

Homilię zakończył śpiewając ze zgromadzonymi w katedrze dziećmi i młodzieżą piosenkę Arki Noego „Taki duży, taki mały” z refrenem: „tabliczka mnożenia, uczy przebaczenia; przebacz bliźniemu jego przewinienia”.

Dzień Wspólnoty Dzieci Maryi w tym roku został zorganizowany w katowickiej katedrze po raz 39. W tym roku zgromadził około 1,5 tys. dzieci i młodzieży. Ruch Dzieci Maryi został założony w archidiecezji katowickiej w 1978 roku z woli ks. bp Herberta Bednorza. Moderowanie ruchu zostało powierzone ks. Janowi Morcinkowi, który w dalszym ciągu pełni tę funkcję.