Katowice: Eucharystia w intencji rodzin na rozpoczęcie Marszu dla Życia

W intencji rodzin archidiecezji katowickiej oraz wszystkich uczestników Marszu dla Życia i Rodziny modlono się w katowickiej katedrze Chrystusa Króla podczas Eucharystii w niedzielne przedpołudnie.

W katowickiej katedrze Chrystusa Króla odprawiono Eucharystię w intencji rodzin archidiecezji katowickiej. Przewodniczył jej ks. Łukasz Gaweł, proboszcz katowickiej katedry. Wraz z nim przy ołtarzu był obecny ks. Zdzisław Brzezinka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin katowickiej kurii.

– Czasem wystarczy 300 osób, może i mniej, ludzi zaangażowanych, ludzi odważnych swoją wiarą i miłością, aby przypomnieć o tym, co jest najważniejsze – mówił podczas homilii ks. Zdzisław Brzezinka.

Nawiązując do przeżywanej uroczystości Trójcy Przenajświętszej mówił, że „rodzi się w nas zachwyt tajemnicą Boga, który nam odsłania Siebie tyle, ile chce. Na różnych etapach naszego życia mówi nam tyle, ile jesteśmy w stanie zrozumieć”.

Mówiąc o Trójcy Świętej, zauważył, że jest to „wspólnota kochających się osób”. Ten obraz odniósł do rodziny. – Przecież jakże inaczej można powiedzieć o naszych rodzinach. Przecież to też wspólnoty kochających się osób (…) Tworzą je ludzie, którzy czasami mają pod górkę, a czasem z górki, ale jest to wspólnota ludzi zachwyconych Panem Bogiem.

Kaznodzieja nawiązał także do Marszu dla Życia i Rodziny, który miał miejsce w poprzednią niedzielę w Wodzisławiu Śląskim. – Warto żyć, bo życie jest piękne (…). I „warto walczyć o każde życie, nawet jeżeli trwa dwie minuty, jak życie mojego syna” – przytoczył świadectwo p. Moniki z Wodzisławia.

– Wszyscy chcemy wspierać życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Chcemy je wspierać modlitwą i błogosławieństwem (…). Niech ono nam towarzyszy, abyśmy nie ustali w drodze – mówił metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, udzielając błogosławieństwa na koniec Eucharystii, po czym rozesłał uczestników Marszu dla Życia i Rodziny.

Marsze dla Życia i Rodziny są organizowane w całej Polsce. Ich zadaniem jest pokazanie wartości, jaką jest rodzina oparta na tradycyjnych wartościach.