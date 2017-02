Katowice: Eucharystia żałobna za śp. ks. prof. Wincentego Myszora

Pod przewodnictwem metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca odprawiono w katowickiej katedrze Chrystusa Króla Eucharystię pogrzebową w intencji ks. prof. Wincentego Myszora. Duchowny zmarł w niedzielę 19 lutego po długiej i ciężkiej chorobie.

Abp Skworc podkreślił, że zmarły był człowiekiem Chrystusa i Kościoła. – Eucharystią pragniemy dziękować za życie, posługę i świadectwo ks. prof. Wincentego Myszora (…). Ostatnie lata jego ziemskiej pielgrzymki były naznaczone stygmatem cierpienia, choroby. Był to czas zjednoczenia z Ukrzyżowanym, aż do ostatecznego „wykonało się” – powiedział we wstępie do Eucharystii metropolita katowicki.

W homilii abp senior Damian Zimoń podkreślił dokonania śp. ks. prof. Myszora. Przede wszystkim wskazał na dzieło tworzenia Wydziału Teologicznego w Katowicach. – Chciałbym szczególnie podziękować ks. prof. Wincentemu za wykonanie zadania, które mu powierzyłem jako ówczesny biskup katowicki. Było to tworzenie struktur Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego – mówił abp Zimoń. Emerytowany biskup katowicki podziękował za obecność w katedrze wszystkim ze środowiska warszawskiego, krakowskiego oraz katowickiego, w których to ośrodkach działał Zmarły.

Głos zabrali także obecny i były rektor Uniwersytetu Śląskiego. Prof. Andrzej Kowalczyk przypomniał, że Zmarły „należał do elitarnego grona znamienitych postaci świata akademickiego określanych pięknym mianem „ludzi uniwersytetu”, dla których uniwersytet to nie tylko miejsce pracy (…), ale to pasja i życie”.

Prof. Tadeusz Sławek rozpoczął od cytatu z apokryficznej Ewangelii Judasza: „zapisało się imię moje na murach domu tych pokoleń”. Zauważył, że zdanie to jest pięknym podziękowaniem za działalność ks. prof. Wincentego Myszora zarówno na polu kościelnym, jak i uniwersyteckim.

Głos zabrał także ks. prof. Antoni Bartoszek, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Podkreślił zaangażowanie ks. Myszora w rozwój tej placówki, zwłaszcza w jego troskę o bibliotekę teologiczną, którą zmarły mocno wspierał.

Wyrazy współczucia skierował także rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. Stanisław Dziekoński – Społeczność akademicka UKSW zapamiętała zmarłego jako wieloletniego prodziekana, dziekana, profesora Akademii Teologii Katolickiej. Odszedł do Pana człowiek wielkiego serca, a zarazem niezwykły naukowiec – napisał w odczytanym przez ks. prof. Józefa Naumowicza liście.

– Wyrażam nadzieję, że teraz, stojąc przed obliczem Miłosiernego Boga jest tam w gronie tych wielkich Ojców Kościoła, którymi się przez całe życie fascynował, których kochał, których poznawał – dodał ks. prof. Józef Naumowicz.

Po Eucharystii trumna z ciałem zmarłego została przewieziona do kościoła Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim, gdzie miały miejsce okolicznościowe modlitwy. Po nich złożono ciało zmarłego na cmentarzu parafialnym w Chełmie Śląskim.

Ks. prof. Wincenty Myszor należał do czołowych znawców tekstów gnostyckich. Specjalizował się w tłumaczeniach z języka koptyjskiego. Przetłumaczył i opracował Ewangelię Judasza. Wraz z ówczesnym rektorem Uniwersytetu Śląskiego tworzył Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego. Był także wieloletnim redaktorem naczelnym Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych.