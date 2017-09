Katowice: Inauguracja roku katechetycznego w katowickiej katedrze

Bp Adam Wodarczyk przewodniczył Eucharystii sprawowanej w katowickiej katedrze z okazji inauguracji roku katechetycznego. Wcześniej katecheci wysłuchali wykładu ks. dr. Michała Bordy, Dyrektora Wydziału Katechetycznego z diecezji sosnowieckiej. Słowo skierował do nich także abp Wiktor Skworc.

– Katechizacja to nie praca zawodowa, lecz misja obejmująca całe życie, powołanie do służby w Kościele. Katecheta ma przekazywać to, co sam otrzymał od Boga – powiedział ks. Borda cytując list papieża Franciszka skierowany do katechetów, którzy spotkali się w lipcu w Buenos Aires.

Ks. Borda zauważył, że cały czas trwa nieustanny atak na katechezę. – Spotykamy się z tym, że nasze lekcje są przesuwane na pierwsze lub ostatnie godziny. Wielu dyrektorów wymaga, aby co roku wypełniać ankiety i formularze dopuszczające podręczniki – wspomniał. – Zdarza się, że katecheci są traktowani jako nauczyciele „drugiej kategorii”, jako, że niby byliby mniej wykształceni czy gorzej przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieżą – dodał.

– Drodzy katecheci, pragniemy dla Was wypraszać światło i moc Bożego Ducha na niełatwe zadanie kształtowania serc i umysłów ludzi młodych, co jest możliwe i skuteczne nade wszystko dzięki świadectwu waszego chrześcijańskiego, szlachetnego życia – powiedział na wstępie Eucharystii ks. Łukasz Gaweł, proboszcz katowickiej katedry.

Swoje słowo skierował do katechetów także metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, który nie mógł być obecny na Mszy św. – Wasza obecność na Eucharystii jest manifestacją wiary w Jezusa Chrystusa (…). Swoim przykładem uczycie wierności katechizowanych – napisał do katechetów metropolita katowicki.

– To jest wielki cud i łaska, że tak wiele osób jest zaangażowanych w posługę wobec tych najmłodszych, wobec dzieci i młodzieży – powiedział do zebranych w katedrze bp Adam Wodarczyk.

Pomocniczy biskup katowicki podkreślił w homilii, że Maryja, która w tym roku w sposób szczególny jest czczona, a o której wspomina liturgia słowa jest najdoskonalszym wzorem do naśladowania dla wszystkich „sług Słowa”, którymi są katecheci. – Pierwsza rzecz, której uczy Maryja, to fakt, że musimy być uważnymi słuchaczami słowa Bożego – mówił hierarcha.

– Ewangelizator to ten, kto słucha słowa, jak Maryja i wyrusza w drogę. Ewangelizator to ten, kto budzi doświadczenie wiary – mówił bp Wodarczyk katechetom. – Głosicie po to, aby budzić żywe doświadczenie wiary w drugim człowieku (…). I w końcu ewangelizacja prowadzi do uwielbienia – dodał.

W katowickiej katedrze zebrało się ponad pół tysiąca katechetów świeckich i zakonnych. Rozpoczynający pracę katechetyczną mieli okazję do publicznego złożenia wyznania wiary oraz odebrali misje kanoniczne. Pracownicy Wydziału Katechetycznego pożegnali także katechetów przechodzących na emeryturę.