Katowice: Katowickie Studium Wiary – Szkoła Katechetów Parafialnych

Blisko 80 osób rozpoczęło dwuletnie Katowickie Studium Wiary – Szkołę Katechetów Parafialnych. Inicjatywa została podjęta przez ks. Grzegorza Strzelczyka we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego i jest owocem zakończonego II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

Ks. Grzegorz Strzelczyk, sekretarz II Synodu Archidiecezji Katowickiej oraz dyrektor Ośrodka Formacji Diakonów Stałych w archidiecezji katowickiej stoi ma czele Katowickiego Studium Wiary – Szkoły Katechetów Parafialnych. Inicjatywa podjęta we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego zgromadziła na pierwszym spotkaniu blisko 80 osób.

Celem studium jest „lepsze zrozumienie tego, w co wierzymy oraz przygotowanie do przekazywania tego innym” jako katecheci w parafii – pisze ks. Strzelczyk w zaproszeniu do podjęcia studium.

Katowickie Studium Wiary – Szkoła Katechetów Parafialnych, to propozycja formacji dla tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i wiarę poprzez udział w wykładach prowadzonych przez pracowników oraz doktorantów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Zajęcia obejmują szerokie spektrum dziedzin teologicznych. Studium rozpoczyna zapoznanie słuchaczy z historią teologii i instytucji Kościoła, wprowadzenie do Pisma św. oraz historia filozofii. W kolejnych semestrach uczestnicy studium zapoznają się ze Starym i Nowym Testamentem, dogmatyką, moralnością chrześcijańską, bioetyką, katolicka nauką społeczną, prawem kanonicznym, liturgiką oraz duchowością chrześcijańską.

Zajęcia odbywają się w piątki i soboty oraz są obowiązkowe dla kandydatów do diakonatu stałego jako przygotowanie do przyjęcia przez nich święceń.

Katowickie Studium Wiary – Szkoła Katechetów Parafialnych jest wynikiem prac II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Zaleca on tworzenie okazji do pogłębienia formacji świeckich. Opisuje także zadania świeckich, do których zalicza m.in. wspieranie prezbiterów i diakonów w formacji wiernych. Podkreśla ich rolę w procesie przygotowania do sakramentu chrztu św., bierzmowania oraz katechizację rodziców dzieci przed i po przyjęciu pierwszej komunii św.