Katowice: Liturgia Męki Pańskiej

Pod przewodnictwem bp Marka Szkudło sprawowano w katowickiej archikatedrze Chrystusa Króla Liturgię Męki Pańskiej. W katowickiej katedrze modlił się także metropolita górnośląski abp Wiktor Skworc, arcybiskup senior Damian Zimoń, bp Adam Wodarczyk, licznie zebrani księża, siostry zakonne oraz wierni świeccy.

– Od najdawniejszych czasów Kościół nie sprawuje w Wielki Piątek ofiary eucharystycznej. Liturgia zaprasza nas przede wszystkim do rozważania opisu Męki Pańskiej, a następnie do adoracji i uczczenia krzyża św. – mówił wprowadzając do wielkopiątkowej liturgii ks. Artur Wyrobek, duszpasterz katedralny.

Homilię w czasie Liturgii Wielkiego Piątku wygłosił bp Marek Szkudło. Rozważanie wielkopiątkowe skupił na tajemnicy krzyża. – Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie: ile w życiu widziałem krzyży i prawdopodobnie nikt z Was (…) nie jest w stanie tego zrobić. Krzyż jest dla nas czymś tak oczywistym, że jego prawdziwe piękno chowa się nam gdzieś pod korcem przyzwyczajeń – mówił.

Pomocniczy biskup katowicki zauważył, że „światłość płynąca z krzyża najskuteczniej oświetla ludzkie ścieżki”. – Dla tonących w wirach tego świata najjaśniej potrafi wskazać drogę do portu bezpiecznego prawdziwe piękno krzyża – dodał.

Kaznodzieja przywołał też pieśń, w której brzmią słowa „zachwyć mnie sobą krwią broczący Boże”. – A jednak jest taka krew, która może zachwycić. To krew brocząca z ran Boga, w których jest nasze zdrowie. Zachwyca dlatego, że jest kluczem, dlatego, że wiele się w niej uczyć trzeba, jeszcze więcej kochać, dlatego, że odsłania sens, przestrzeń, tego co ciemne w naszym życiu. Dzisiaj całym sercem chcemy objąć krzyż… Zanurzymy się w głębię ran w trakcie adoracji Bożego Grobu na indywidualnej modlitwie i to jest skarb. Dobrze, że to zrobimy – mówił bp Szkudło.

– Kiedy jednak mowa jest o owocach, o uczeniu się i kochaniu, trzeba sobie to powiedzieć, że przychodzi czas na udzielenie odpowiedzi na pytanie: ile z Chrystusowego krzyża nauczyłem się i pokochałem przez wszystkie ostatnie lata? Czy tonąc w wirach świata dostrzegam port bezpieczny wskazany przez Krzyż? Czy krzyż wywołuje u mnie odruch przyciągania czy paniki? Ucieczkę czy zaufanie? Mój krzyż… codzienny i bolesny…, który Chrystus chce uczynić swoim krzyżem – mówił kaznodzieja.

W trakcie homilii bp Szkudło odniósł się także do książki „Jezus z Nazaretu” Romana Brandstaettera, w której możemy znaleźć stwierdzenie, że „Bóg tęskni za własną śmiercią”. – Wiecie dlaczego Bóg tęsknił za własną śmiercią? Dlatego, żeby nikt z nas nie musiał się bać własnej – mówił hierarcha.

Pomocniczy biskup katowicki podkreślił, że uświęcony czerwienią krwi Baranka krzyż jest jedynym światłem, w które warto się wpatrywać na tej ziemi. Na zakończenie homilii stwierdził, że „nie chce w życiu innego światła”. – Nie chcę za innym światłem iść. Nie chcę innego światła zanieść ludziom, jak tego, które zabłysło na krzyżu – powiedział.