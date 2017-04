Katowice: nauczyciele na dniu skupienia w archidiecezjalnym seminarium

W wielkopostnym dniu skupienia, zorganizowanym w czwartek przez wydział katechetyczny kurii katowickiej, wzięli udział nauczyciele i wychowawcy z Górnego Śląska. Z pedagogami w gmachu seminarium duchownego spotkał się metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

Metropolita katowicki podkreślił w homilii, że zadaniem pedagogów jest pomaganie wychowankom w rozwijaniu umiejętności wyrabiania sobie własnego zdania na temat informacji podawanych w mediach.

– Musi być ktoś jeszcze, kto kłamstwo obnaży i powie o tym głośno. I to z pewnością jest zadanie nauczycieli, wychowawców, duszpasterzy, wszystkich tych, którzy na co dzień pracują z uczniami „zatopionymi” w morzu informacji, ale nie radzących już sobie z ich przyswojeniem, zrozumieniem, oceną, nie potrafiący wyrobić sobie własnego zdania na dany temat – stwierdził arcybiskup. Dodał, że sami musimy również troszczyć się o pewien porządek w sercach, którego utrzymanie wspomaga głos sumienia, a także otwierająca na Boga łaska wiary.

W homilii metropolita katowicki zwrócił uwagę, że największe zaślepienie na prawdę wynika z grzechu człowieka, który zamiast Chrystusa niejednokrotnie wybiera ciemność. – Taką ciemność można też wybierać w obliczu prawdy o świecie, kulturze, człowieku, nie dopuszczając do siebie faktów, które zburzyłyby nasze dobre samopoczucie, ustalone raz na zawsze i co więcej wygodną wizję rzeczywistości, powywracały do góry nogami schematy myślenia, oceniania i wartościowania przykrojone do własnych projektów – przestrzegał.

Wielkopostny Dzień Skupienia rozpoczął się od konferencji dla nauczycieli wygłoszonej przez diecezjalnego duszpasterza nauczycieli ks. Józefa Więcka. Przypominając wynikające z Ewangelii prawdy moralne, analizował stan współczesnego systemu wychowawczego.

Dni skupienia dla nauczycieli organizowane są przez wydział katechetyczny kurii dwa razy w roku – w czwartek przed Niedzielą Palmową oraz w drugiej połowie Adwentu. W czasie dnia skupienia nauczyciele uczestniczą w Eucharystii, mogą wysłuchać konferencji duchowej oraz skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Spotkanie kończy agapa w seminaryjnym refektarzu.