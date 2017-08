Katowice: powakacyjna pielgrzymka ministrantów do katedry

Metropolita górnośląski abp Wiktor Skworc przewodniczył uroczystej Eucharystii w ramach powakacyjnej pielgrzymki ministrantów.

W katowickiej katedrze miała miejsce powakacyjna pielgrzymka ministrantów archidiecezji katowickiej. Uroczystej Eucharystii przewodniczył metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

– Macie zadanie domowe do spełnienia: wskazywać na Jezusa Chrystusa – powiedział do zgromadzonych w katedrze ministrantów abp Wiktor Skworc. – Bardzo Was o to proszę, abyście wskazywali na Jezusa Chrystusa: nie tylko pięknym liturgicznym strojem, zawieszonym krzyżem, ale przede wszystkim waszym życiem, waszym świadectwem – dodał.

Metropolita katowicki, mówiąc o wakacyjnych rekolekcjach ministranckich, nazwał ministrantów „wielką armią”, która ofiarowała Bogu dar czasu, a w ten sposób dała świadectwo swojej wiary. Hierarcha podziękował także ministrantom za dar modlitwy oraz skierowane do niego listy. – Napisali do mnie ministranci z Lipnika pod Bielskiem: „Codziennie powierzaliśmy przez wstawiennictwo Maryi sprawę powołań do życia kapłańskiego, zakonnego, misyjnego. Pamiętaliśmy także w modlitwie o Księdzu Arcybiskupie (…). Z niecierpliwością oczekujemy wspólnego spotkania w archikatedrze na powakacyjnej pielgrzymce” – mówił metropolita katowicki, cytując list ministrantów.

Dziękując za pamięć modlitewną hierarcha przypomniał ministrantom, że „Kościół jest wielką wspólnotą modlitwy”. – Pierwszą powinnością kapłanów, biskupów jest modlitwa. A pierwszą modlitwą Kościoła jest Eucharystia (…). Tutaj dokonuje się cud przemiany – mówił. – Cud przemiany dokonuje się także w nas, kiedy przyjmujemy Komunię św. Bardzo proszę byście w Eucharystii uczestniczyli w sposób pełny, tzn. przyjmując Owoc Eucharystii – Jezusa Chrystusa – dodał.

Ks. Cezariusz Wala, diecezjalny opiekun ministrantów, podsumowując czas wakacyjnych rekolekcji mówił, że wzięło w nich udział ponad 800 ministrantów. – W sumie zostały zorganizowane 23 turnusy dla ministrantów oraz jeden dla ceremoniarzy – tłumaczy.

Przed Eucharystią ministranci mogli skorzystać z przygotowanych dla nich atrakcji. Każdy mógł poczuć się kierowcą Formuły 1, skorzystać z fotobudki czy dmuchanego zamku. Na odważnych czekał także symulator dachowania i zderzeń.

Pielgrzymkę zakończyło losowanie nagród. Wśród nich znalazł się tablet, rower, a także pióro i długopis abp. Wiktora Skworca.

Powakacyjna pielgrzymka ministrantów jest organizowana corocznie w ostatnich dniach sierpnia. Uczestniczy w niej kilkuset ministrantów z terenu całej archidiecezji katowickiej wraz z opiekunami. Eucharystii w jej trakcie przewodniczy metropolita górnośląski.