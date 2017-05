Katowice: rozpoczęły się VII mistrzostwa polski kleryków w siatkówce

Przyjechali z Olsztyna, Krakowa oraz Radomia do Katowic, aby wziąć udział w VII Mistrzostwach Polski Wyższych Seminariów Duchownych w piłce siatkowej. Turniej poprzedziło spotkanie na Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W turnieju biorą udział cztery drużyny z całej Polski wyłonione we wcześniejszych rozgrywkach. – Niewątpliwie zmagania sportowe mają swoje ważne miejsce w formacji seminaryjnej – powiedział ks. Marek Panek, rektor śląskiego seminarium. – Sytuują się one w tym podstawowym wymiarze formacji ludzkiej. Sport jest także okazją do spotkania. Jest też okazją do sprawdzenia się w rywalizacji: jak funkcjonuję w stresie, jak reaguję, jak się zachowuję wobec rywala, wobec kolegi? To wszystko są istotne elementy – dodał.

Rektor seminarium wspomniał także, że Katowice są dla polskiej siatkówki miejscem emblematycznym, „opromienionym tytułem mistrzowskim z roku 2015 przez reprezentację piłki siatkowej”. – Ale oczywiście stolicą siatkówki kleryckiej od dłuższego czasu już jest Radom – przypomniał wspominając sukcesy radomskiego seminarium w rozgrywkach sportowych.

– Zeszłoroczni zwycięzcy, czyli WSD Radom podzielili się z nami możliwością organizacji mistrzostw i dlatego są one w tym roku właśnie u nas – wyjaśnił Kamil Pyta z Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, współorganizator mistrzostw.

Przypomniał także, w jaki sposób zostały wyłonione drużyny, które grają w finale. – Poszczególne seminaria, które wyraziły chęć udziału w tych mistrzostwach, spotykały się wcześniej w czasie tego roku na rozgrywkach grupowych, z których wyłoniono te drużyny, które właśnie przywitaliśmy tutaj w Katowicach – dodaje.

Główne rozgrywki będą się odbywały w sobotę w Ośrodku Sportowym „Kolejarz” w Katowicach na Józefowcu. Tam zostaną rozegrane mecze półfinałowe, mecz o trzecie miejsce oraz mecz finałowy rozgrywek. Nim klerycy wyruszą na halę sportową będą najpierw uczestniczyli we wspólnej Eucharystii. Po zakończeniu Mistrzostw będzie natomiast odprawione w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym nabożeństwo majowe, w którym wezmą udział alumni, którzy przyjechali do Katowic z innych diecezji.