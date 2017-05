Katowice: spotkanie dekanalnych duszpasterzy rodzin

O rodzinach, przeżywanych przez nie trudnościach i sposobie towarzyszenia małżeństwom oraz przygotowującym się do niego dyskutowano na spotkaniu dekanalnych duszpasterzy rodzin w katowickiej kurii metropolitalnej.

Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, ks. dr Zdzisław Brzezinka, dyrektor wydziału duszpasterstwa rodzin, ks. dr Adam Pawlaszczyk, oficjał katowickiego sądu metropolitalnego, ks. Roman Chromy, dyrektor wydziału duszpasterstwa ogólnego oraz p. dr Ewa Porada archidiecezjalny doradca życia rodzinnego poprowadził spotkanie dekanalnych duszpasterzy rodzin.

– Kładę na serce to, co mówił papież Franciszek podczas spotkania na Wawelu. Jedno słowo było tam bardzo często powtarzane przez papieża „vicinanza” – bliskość. Być blisko ludzi i w kancelarii, i w kościele. Wówczas możemy przekazywać pewne treści, gdy będziemy blisko ludzi – mówił metropolita katowicki abp Wiktor Skworc do dekanalnych duszpasterzy rodzin. Zwracał także uwagę na to, że „należy działać pozytywnie”. – Powinniśmy wspierać pozytywne działanie i dawać ofertę dla małżeństw i rodzin – dodał.

Hierarcha zauważył także, że to co „my, jako archidiecezja katowicka, oferujemy w diecezji i poza jej granicami spotyka się z dobrym przyjęciem”. Abp Skworc przypomniał także o obowiązujących w archidiecezji programach stosowanych podczas przygotowania do małżeństwa. – Pamiętajmy, że mamy formę zwyczajną czyli program „Ślubuję Ci…” oraz formy nadzwyczajne: „Przed nami małżeństwo” oraz przygotowanie metodą dialogową – mówił. Odnosząc się do niedawno rozpoczętego Metropolitalnego Święta Rodziny przypomniał, że „wiele podmiotów życia społecznego angażuje się w promocję sprawy życia i rodziny” – Musimy szukać sojuszników. I takich znajdujemy w szkołach i w samorządach – dodał metropolita górnośląski.

– Kościół nie jest jak socjologia, która oschle i bez emocji spogląda na dzisiejszą rodzinę. Nie jest też jak notariusz, który rejestruje zmiany dzisiejszej rodziny. Ani nie jest sędzią, który rozstrzyga w sądzie rodzinnym co jest dobre a co złe – cytował abp. Vincenzo Paglię oficjał sądu metropolitalnego w Katowicach ks. dr Adam Pawlaszczyk przybliżając dekanalnym duszpasterzom rodzin niedawną konferencje dotyczącą „Amoris laetitia”, która odbyła się w Krakowie. Wikariusz sądowy podkreślił także znaczenie diecezjalnego duszpasterza związków niesakramentalnych, który od niedawna pełni posługę na terenie archidiecezji katowickiej.

Ks. dr Zdzisław Brzezinka w czasie swojego wystąpienia przedstawił koncepcję duszpasterstwa rodzin w archidiecezji katowickiej. Zaproponował, aby w ramach formacji prezbiterów pojawiły się specjalistyczne spotkania dla kapłanów. – Jedno z nich to sprawa związków nieformalnych, druga kwestia to zaproszenie o. Jordana Śliwińskiego OFM Cap z konferencją „Spowiednik wobec problemów małżeńskich” – mówił.

Dyrektor wydziału duszpasterstwa rodzin zachęcał także do tego, aby w parafiach przedstawić ofertę podyplomowych studiów rodziny, które są jedną z propozycji Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. – Aktualnie uczestnicy bardzo sobie chwalą te studia. Program został zmieniony i skrócony, jest znacznie więcej zajęć praktycznych – mówił. Ks. Brzezinka przypomniał także, że podstawowe miejsce przygotowania narzeczonych do małżeństwa to parafia. – Jest to okazja duszpasterska do formowania i w konsekwencji zaangażowania małżeństw i rodzin w życie parafii – mówił.

Spotkanie dekanalnych duszpasterzy rodzin odbywa się cyklicznie w kurii metropolitalnej w Katowicach. Ma na celu bliższe zapoznanie z propozycjami wydziału duszpasterstwa rodzin oraz zaprezentowanie linii duszpasterskich, które będą realizowane w ramach duszpasterstwa parafialnego.