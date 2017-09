Katowice: Spotkanie Redakcji Programów Religijnych z okazji 25 lecia audycji „U progu dnia”

Z okazji 25 lecia audycji „U progu dnia” oraz pierwszego roku działalności Redakcji Programów Religijnych Polskiego Radia Katowice metropolita katowicki abp Wiktor Skworc spotkał się z jej członkami.

W kurii metropolitalnej w Katowicach miało miejsce spotkanie abp. Wiktora Skworca z Redakcją Programów Religijnych Polskiego Radia Katowice. – Wasza działalność jest ważna społecznie i chciałem za to podziękować, za ten sposób ewangelizowania – mówił metropolita górnośląski.

Abp Skworc odniósł się do tego, że spotkanie Redakcji ma miejsce po niedawno przeżywanej niedzieli, która była Światowym Dniem Środków Społecznego Przekazu. Podkreślił także, że działalność osób zaangażowanych w tworzenie programów religijnych w Polskim Radiu Katowice jest „ważna społecznie”. Nawiązując do jubileuszu 25-lecia programu „U progu dnia” stwierdził, że „ten program staje się ewangelizacją”. – Chciałbym was zachęcić, abyście tak podchodzili do swojego zadania, aby była to preewangelizacja. Abyście odczytywali w nim zadanie budowania więzi społecznych – mówił. – Jesteśmy sługami Prawdy, ale naszą powinnością jest także wprowadzanie pokoju społecznego, także budowanie więzi społecznych – dodał.

O zasięgu Radia Katowice mówił Piotr Ornowski, Prezes Zarządu Polskiego Radia Katowice. – Słuchalności mogą nam pozazdrościć i ci, którzy mają zasięg ogólnopolski – powiedział. – W Katowicach jesteśmy absolutnie „numerem 1”, podobnie w metropolii – dodał.

– Cieszy nas także obniżający się wiek słuchaczy (…). Pojawia się „fala” słuchaczy „15+” (…). To cieszy, bo tym młodym ludziom trzeba coś zaprezentować, trzeba czasami ukształtować – mówił Redaktor Naczelny Polskiego Radia Katowice.

– 25 lat już głosimy to „Słowo na dobry początek”. Zaczęło się od Środy Popielcowej 4 marca 25 lat temu. Sygnał rozpoczynający audycje został wyemitowany już 9 tys. razy, co daje w sumie 450 godzin na tej ambonie… – powiedział ks. Leszek Szewczyk, Koordynator prac Redakcji Programów Religijnych Polskiego Radia Katowice.

Ks. Szewczyk podkreślił, że emitowana rano audycja często jest słowem, „które inspiruje, niekiedy intryguje, czasami pobudzi”. Koordynator prac Redakcji przedstawił także wydaną z okazji jubileuszu książkę, do której wstęp napisał metropolita katowicki zauważając, że „w ramach tej audycji głoszone jest słowo inspirowane tekstami biblijnymi i ważnymi wydarzeniami z życia Kościoła”.

Spotkanie Redakcji Programów Religijnych Polskiego Radia w kurii metropolitalnej zostało zorganizowane z okazji 25-lecia audycji „U progu dnia” oraz pierwszego roku działalności Redakcji. Prowadzi ją ze strony Radia Anna Musialik, natomiast Koordynatorem prac Redakcji ze strony kościelnej jest ks. Leszek Szewczyk.