Katowice: święto bierzmowanych

Abp Wiktor Skworc przewodniczył Eucharystii w intencji młodzieży, która przyjęła sakrament bierzmowania. Zgromadzili się oni w sobotę w katowickiej katedrze. – Duch Święty przychodzi do nas, szczególnie w sakramencie bierzmowania. Jest wam potrzebny zwłaszcza wtedy, gdy wchodzicie w dorosłość – mówił do młodych metropolita katowicki.

W katowickiej katedrze Chrystusa Króla zgromadziła się młodzież z archidiecezji katowickiej na „święcie bierzmowanych”.

Eucharystię pod przewodnictwem metropolity katowickiego poprzedziła celebracja poświęcona sakramentom chrztu i bierzmowania zatytułowana „przy źródle wiary”. Została przygotowana przez pracowników Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach. – Otrzymaliście dary Ducha Świętego. Miejcie odwagę teraz dać świadectwo – mówił do zebranych w katowickiej katedrze ks. Robert Kaczmarek, wizytator katechetyczny.

– Kochani, byliście przy chrzcielnicy – przy źródle wiary, przy źródle odrodzenia – przy nim Bóg uczynił was swoimi dziećmi. W sakramencie bierzmowania Bóg powierzył wam bardzo ważną misję do wykonania: mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad – przypomniał zgromadzonej młodzieży ks. Roman Buchta, dyrektor Wydziału Katechetycznego.

– Kiedy na was patrzę to widzę, że mam przed sobą młody Kościół. Młody Kościół, który sprawi, że wiara będzie się pogłębiała, że będzie przekazywana Ewangelia, bo, moi drodzy, jesteście naszymi następcami – powiedział w czasie homilii abp Wiktor Skworc.

Metropolita górnośląski podzielił się także doświadczeniem Kościoła w Kazachstanie. – Byłem w miejscach, w których struktury kościelne od niedawna funkcjonują – mówił. – Tamten młody Kościół rodzi się dzięki ludziom, dzięki misjonarzom – powiedział. – Mam nadzieję, że dzięki Wam, przez Wasze działania, Waszą misję, Duch Święty będzie budował Kościół, tutaj na Górnym Śląsku – dodał.

Nawiązując do odczytanej liturgii słowa, abp Skworc podkreślił, że „Duch Święty przychodzi do nas”. – W sposób szczególny przychodzi w sakramencie bierzmowania. A Kościół wie, kiedy szczególnie jest On wam potrzebny. Zwłaszcza wtedy, kiedy wchodzicie w dorosłość – mówił.

Odnosząc się do Ewangelii mówił do młodych: „Wy jesteście tym domem, który trzeba budować na skale”. – Tą skałą jest Jezus Chrystus – powiedział metropolita katowicki. – Dlatego zachęcam was: budujcie na trwałym fundamencie! – zaapelował abp Skworc.

„Święto bierzmowanych” zostało zorganizowane po raz drugi. Wzięło w nim udział blisko tysiąc osób, które w zeszłym roku przyjęły sakrament bierzmowania. Poprzednia edycja „święta” była połączona z dziękczynieniem za Światowe Dni Młodzieży.