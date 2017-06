Katowice: wręczono dyplomy Funduszu Stypendialnego im. bł. ks. Emila Szramka

Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc wręczył we wtorek zdolnym i niezamożnym uczniom gimnazjów 72 stypendia z funduszu im. bł. ks. Emila Szramka. Stypendyści otrzymają co miesiąc wsparcie w wysokości od 100 do 300 złotych.

– Możemy powiedzieć, że ten fundusz stypendialny to żywy pomnik bł. ks. Emila Szramka. Ten Fundusz to sygnał, że Kościołowi na was zależy, że materialnie wspiera wasz rozwój. Człowiek naturalnie rozwija się, zdobywa wiedzę, wykształcenie i właśnie to stypendium, które otrzymujecie ma temu służyć. Więc pozostaje mi prosić, abyście to stypendium dobrze wykorzystali – mówił metropolita górnośląski podczas wręczenia dyplomów.

Zachęcając młodzież do pracy nad własnym rozwojem abp Skworc życzył im, by w ich życiu dokonywał się cud Nazaretu. – Ten cud Nazaretu polega na tym, że gdy dwunastoletni Chrystus wrócił z Jerozolimy to wzrastał w mądrości i łasce u Boga i u ludzi. I ja wam życzę, abyście wzrastali w mądrości, żebyście mieli zawsze te środki, które są potrzebne do tego, by człowiek mógł się kształcić. Abyście zdobywając wiedzę, także zdobywali mądrość – mówił do zgromadzonej w kościele mariackim młodzieży.

Rozdanie dyplomów odbywa się co roku 13 czerwca. To dzień beatyfikacji 108 męczenników II wojny światowej, w tym ks. Emila Szramka.

Fundusz Stypendialny im. bł. ks. Emila Szramka służy podnoszeniu i wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży szczególnie uzdolnionej z terenu archidiecezji katowickiej. Jest przeznaczony dla młodzieży z ostatniej klasy gimnazjum, wszystkich klas liceum oraz pierwszego roku studiów.

Celem funduszu jest także upowszechnianie wśród rodziców, którzy osiągają niskie dochody świadomości, że dobre wykształcenie jest darem miłości, jaki mogą i powinni dać swoim dzieciom, a skorzystanie przy tym z pomocy finansowej z zewnątrz nie jest niczym upokarzającym, lecz stanowi powszechną na całym świecie praktykę.

Co miesiąc na cele Funduszu przeznaczane jest ponad 15 tys. złotych.