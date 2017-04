Każdy może się włączyć w przygotowania do synodu nt. młodzieży

Czekamy na wszystkie materiały, które stanowią refleksję nad rzeczywistością, w jakiej żyją młodzi ludzie – mówi w rozmowie z KAI podsekretarz synodu biskupów bp Fabio Fabene. Biskup potwierdza, że do sekretariatu synodu biskupów mogą być nadsyłane także materiały zebrane w ramach „oddolnych” inicjatyw, służących poznaniu młodych ludzi oraz ich stosunku do wiary i Kościoła.

Dodaje, że podobna praktyka była też stosowana w okresie przygotowań do synodu poświęconego rodzinie.

„Otrzymaliśmy wówczas materiały, będące owocami zaangażowania ruchów i stowarzyszeń zajmujących się młodzieżą. Pamiętam, że dostaliśmy nawet materiały od jednego z ugrupowań politycznych” – mówi hierarcha. Zachęca jednocześnie do podejmowania zróżnicowanych działań, które pozwolą młodym ludziom wyrazić swoje opinie i podzielić się doświadczeniami codziennego życia.

Jak wyjaśnia bp Fabene, ankieta, stanowiąca część rozesłanego do episkopatów dokumentu presynodalnego, to ważny, ale nie jedyny sposób pozyskiwania informacji, które posłużą do wypracowania „Instrumentum laboris” – dokumentu, na którym będą pracowali ojcowie synodalni. Zaznacza też, że sama ankieta nie jest dodatkiem do dokumentu, ale rodzajem przewodnika, który ma pomóc w poznaniu świata młodych ludzi. Dlatego część pytań jest dostosowana do realiów poszczególnych kontynentów.

Ważnym narzędziem ma być strona internetowa sinodogiovani2018.va, na której znajdzie się kwestionariusz dla młodzieży, inny od tego rozesłanego do konferencji episkopatów. Pytania, przygotowane przez sekretariat synodalny we współpracy z grupą ekspertów, mają zostać przetestowane przez grupę młodzieży, zanim zostaną upublicznione.

Kolejną okazją do zebrania doświadczeń i opinii młodych ludzi ma być wrześniowe seminarium, zorganizowane przez sekretariat synodu biskupów, które odbędzie się w Rzymie, z udziałem młodzieży i ekspertów pracujących z młodymi ludźmi na wszystkich kontynentach.

Jak podkreśla podsekretarz synodu biskupów, młodzi ludzie są zaproszeni także do modlitwy w intencji przyszłorocznego synodu, który jest odpowiedzią na osobistą prośbę papieża Franciszka. Jak przypomina hierarcha „synod nie ma być jedynie czymś, co zrobimy dla młodzieży, ale drogą, którą podejmiemy wspólnie z młodymi”. W ten sposób synod biskupów ma być odpowiedzią na potrzebę młodych ludzi, by ich głos mógł być wysłuchany.

Pytany o to, czy Kościół jest przygotowany na trudne opinie i odpowiedzi, które mogą paść ze strony młodych wielu młodych, podsekretarz synodu zapewnił, że także głosy młodych oddalonych od Pana Boga są ważne i potrzebne w procesie przygotowań do synodu.

Bp Fabene podkreśla, że synod dotyczy wszystkich młodych, nie tylko tych, którzy żyją już doświadczeniem wiary, są w parafiach i wspólnotach. „Dotyczy wszystkich, bo – jak jest napisane w dokumencie przygotowawczym – wszyscy mają prawo do tego, by im towarzyszyć na drodze rozeznawania powołania, by odnaleźli swoje własne miejsce w życiu i Kościele” – zaznaczył.

Hierarcha podkreślił, że to miejsce młodzi ludzie mogą odkryć jedynie podążając z Chrystusem i zapewnił, że Kościół jest dziś otwarty na przyjęcie sugestii, prowokacji i wątpliwości, z jakimi zmagają się młodzi ludzie. Zauważa też, że przygotowywany synod jest kontynuacją synodu poświęconego rodzinie, zakończonego w 2015 r.

15. Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, którego tematem jest „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania” rozpocznie się w Rzymie w październiku 2018 r. i potrwa 3 tygodnie.