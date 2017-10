Kęty: Grand Prix XX „Psallite Deo” dla Słowaczki z Preszowa

Grand Prix XX Festiwalu Twórczości Religijnej „Psallite Deo” w Kętach na Podbeskidziu zdobyła Klaudia Kriva z Preszowa na Słowacji – członkini zespołu GOD’S. Festiwal, który odbywał się w dniach od 19 do 22 października, zgromadził kilkuset wykonawców z Polski i zagranicy.

Zwyciężczyni, 23-letnia solistka, członkini zespołu GOD’S ze Słowacji, wykonała po angielsku „I believe in you and me” z repertuaru Whitney Houston oraz po polsku „Niezmienność” Piotra Rubika.

W kategorii soliści jury wyróżniło artystów w dwóch grupach wiekowych: Agatę Pasterny ze Szkoły Podstawowej w Dębowcu, Antoninę Kraszewską z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Cieszynie, Jagodę Czopek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce oraz Rocha Brannego ze Szkoły Podstawowej w Dębowcu – jako soliści-dzieci. Wśród solistów-młodzieży wyróżnienia otrzymały: Anna Kováčová i Sofia Kolesárová ze Szkoły im. św. Mikołaja w Preszowie na Słowacji. I miejsce zdobyła Jana Petriková ze Szkoły im. św. Mikołaja w Preszowie na Słowacji za wykonanie utworów: „Jesus loves me” Whitney Houston oraz „Na skrzydłach roztańczonych marzeń” Piotra Rubika. 19-letnia Jana jest również wokalistką zespołu GOD’S.

W kategorii schole zwyciężyła schola z parafii św. Wojciecha w Bulowicach utworami „W to wierzę” i „Oceany”. Komisja konkursowa wyróżniła Diakonię Muzyczną z Pisarzowic.

W kategorii zespoły I miejsce zdobył zespół „Kontrasty” z Domu Kultury w Komorowicach. Młodzi muzycy wykonali „Nim świt obudzi noc” ks. Zbigniewa Łebkowskiego i „Uwielbiamy Cię” z repertuaru TGD. Wyróżnienie otrzymał zespół „Gaudete in Domino” z Gliwic.

W kategorii chóry najlepszy okazał się chór „Wrzos” z Głębowic, który zaśpiewał pieśni „Nie lękajcie się” Piotra Pałki i „Słońce nagle Zgasło” Wojciecha Konikiewicza.

W kategorii ludowe zespoły śpiewacze wyróżniono Zespół Regionalny „Brzeszczanki”. Dwie równorzędne I nagrody otrzymały: Ludowy Zespół Śpiewaczy „Paświszczanie” z Zasola za wykonanie „Jak w uczniowskim zeszycie” nieznanego autora i „Nasze Życie” sł. Zofii Wójcik oraz Zespół Pieśni i Tańca „Małe Kęty” za utwory „Nos Beskidzki Jezusicku” oraz „Bało lelija”, wykonane na melodie ludowe.

Gościnnie wystąpili podczas festiwali artyści z Ukrainy i Węgier: chór „Kiyovskie Blahochetya” z grekokatolickiego Kościoła św. Andrzeja Apostoła we Lwowie, chór „Serafin” z parafii św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Równym na Wołyniu – zdobywca zeszłorocznej nagrody festiwalu Vox Poloniae dla najlepszego zespołu zagranicznego, zespół muzyczny „Faustyna” z parafii św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Równym na Wołyniu oraz Zespół Śpiewaczy z Ket na Węgrzech.

W ramach festiwalu odbyły się: Przegląd Filmowy OIKUMENE, spektakl teatralny pt. „W służbie Bogu i człowiekowi św. Jan Kanty – wczoraj, dziś i jutro” oraz finał Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego o św. Janie Kantym i wernisaż wystawy wyróżnionych prac.

Patronat nad kęckim festiwalem objął m.in. ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej bp Roman Pindel.

Kęcki festiwal „Psallite Deo” po raz pierwszy odbył się w 1998 r. Jego początki sięgają „Wieczorów z piosenką religijną”, podczas których prezentowały się zespoły młodzieżowe działające przy okolicznych parafiach. Impreza ta przekształciła się w festiwal-konkurs otwarty, adresowany do zespołów dziecięcych, młodzieżowych wykonujących pieśni i piosenki religijne.