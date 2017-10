Kęty: nauczyciele pielgrzymowali do św. Jana Kantego

Z okazji 250. rocznicy kanonizacji św. Jana Kantego nauczyciele, wychowawcy i pracownicy oświaty pielgrzymowali 21 października br. do Kęt, rodzinnego miasta patrona stanu nauczycielskiego. Eucharystii w kościele pw. św. św. Małgorzaty i Katarzyny w przewodniczył bp Roman Pindel. Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej przypomniał w miejscu narodzin św. Jana Kantego, że ten profesor Akademii Krakowskiej był przede wszystkim człowiekiem miłosierdzia.

„Przybywamy do kęckiego sanktuarium jako nauczyciele, wychowawcy, pracownicy oświaty, odpowiedzialni za kształcenie i formowanie młodego pokolenia Polaków” – zauważył hierarcha.

Stawiając za przykład znany ze Starego Testamentu program kształtowania wiary Abrahama przez Boga, kaznodzieja dowodził, jak ważny jest program nauczania. Według biskupa, to właśnie przyjęty program wskazuje, w jaki sposób i w jakim porządku należy przekazać uczniowi określony zasób wiedzy.

„Patrząc na wiarę i życie Abrahama, można nabrać przekonania, że Bogu można i warto zawierzyć. Jego obietnice są nieodwołane i pewne, spełniają się też w sposób przekraczający nasze ludzkie wyobrażenie. Dokonują się w swoim czasie, wyznaczonym przez Boga. Nie wszystkie dane obietnice będziemy w pełni przeżywać za naszego życia. Najpiękniejsze i najwspanialsze są nam zostawione na czas naszego bycia na zawsze z Chrystusem” – konkludował, wzywając, „by przyjmować plan Boga dla naszego życia i starać się go podejmować zgodnie z zamysłem Tego, którego nazywamy Ojcem w niebie”.

Duszpasterz diecezjalny nauczycieli ks. Sebastian Rucki wyjaśnił, że spotkanie nauczycieli z Janem Kantym w miejscu jego urodzenia i w znaku relikwii ma przypomnieć, że warto za wstawiennictwem tego świętego polecać Jezusowi, najlepszemu Nauczycielowi, wszystkich zaangażowanych w dzieło edukacji.

Przedstawiciele nauczycieli – Aneta Mikołajczyk i Grzegorz Galant z Bielska-Białej – podkreślili w słowie wypowiedzianym do biskupa, że nie są jedynie rzemieślnikami, „którzy jak garncarze nadają kształt glinie, nadają kształt nowemu pokoleniu”, ale są powołani do tego, „by we współczesnych czasach naprawiać w młodych ludziach to, co zniszczyła i rozbiła cywilizacja”.

„Wiemy, że jesteśmy w stanie to zrobić, o ile w naszych programach, działaniu, życiu – swoim i powierzonych uczniów – dostrzeżemy Boga” – powiedział nauczyciel z bielskiej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4.

Specjalną konferencję na temat tego, jak Jan Kanty może inspirować współczesnego wychowawcę, wygłosił wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej ks. Marek Studenski. Duchowny przybliżając sylwetkę i życie średniowiecznego profesora, wskazywał na konkretne wydarzenia, z których nauczyciele i wychowawcy mogą dziś czerpać inspirację. Prelegent namawiał, by pod zewnętrzną warstwą zdarzeń, składających się na biografię świętego, dostrzec wartości, przynoszące „mądrość serca”.

Wykładowca mówił m.in. o krótkim epizodzie, gdy św. Jan Kanty został proboszczem w Olkuszu, 40-letniej żmudnej pracy polegającej na przepisywaniu sławnych ksiąg, charakterze pisma teologa, umieszczanych przez niego glosach, bulli kanonizacyjnej Klemensa XIII, wynoszącej urodzonego w Kętach profesora do grona świętych, a także o licznych legendach, związanych z życiem patrona diecezji bielsko-żywieckiej.

Po konferencji uczestnicy pielgrzymki spotkani się przy stole przy posiłku przygotowanym przez siostry zmartwychwstanki z kęckiego klasztoru.