Kielce: 420 osób wyruszyło na Trzecią Nocną Drogę Krzyżową na św. Krzyż

Rekordowa liczba ok. 420 osób wyruszyła wieczorem w piątek 17 marca na Trzecią Nocną Drogę Krzyżową do sanktuarium na Świętym Krzyżu. Przed nimi 11 godzin marszu w ulewnym deszczu po górzystym, trudnym terenie na trasie 38 km.

Wyjście w trasę połączoną z rozważaniami stacji Drogi Krzyżowej poprzedziła Msza św. w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Kielcach – Dąbrowie, której przewodniczył bp Jan Piotrowski.

Przy ołtarzu z biskupem kieleckim stanęło kilkunastu kapłanów. W homilii biskup mówił o zaufaniu Bogu i w tym m.in. kontekście – o odwadze pątników.

Zauważył, że trzeba sobie wypracować wysoki stopień zaufania do Boga, bo „kto ufa Bogu żyje autentycznie dojrzałą wiarą”. Stwierdził, że istnieje wiele dróg, które „mogą otworzyć drzwi do zaufania Bogu”, a „szlak wielkopostnego zaufania wyznaczają również stacje Drogi Krzyżowej i poszczególne jej odsłony”. Niezależnie od tego, gdzie nabożeństwo jest sprawowane, mówi o „niezmiernej miłości Boga do ludzi”.

Wyruszających na nocny, trudny szlak nawał „odważnymi pątnikami” i życzył im, aby ten czas „ich przemieniał i umacniał ich nadzieję”.

Kościół podczas Mszy św. był pełen, prawie sto procent uczestników przystąpiło do komunii świętej. Wśród pielgrzymów są wierni i grupy z całej diecezji, m.in. 40-osobowa grupa z podkrakowskiej Skały. 72 – letni mężczyzna z kieleckiej parafii bł. Jerzego Matulewicza idzie w intencji chorych i przyjaciół ze swojej wspólnoty. Rozważania stacji Drogi Krzyżowej pt. „To nie na moje ręce, silniejszego trzeba” napisał biskup senior Kazimierz Ryczan. W tym kontekście i w odniesieniu do współczesności, rozważane były wszystkie stacje na trasie Nocnej Drogi Krzyżowej.

Wiernym towarzyszą przewodnicy świętokrzyscy i ratownicy medyczni. Każdy idzie swoim tempem, pierwsi dojdą na miejscu ok. godziny 6 rano, a ostatni ok. 8. Na miejscu grupa zostanie pobłogosławiona relikwiami Drzewa Krzyża Świętego, a następnie autokarami wróci do Kielc.

Ks. Marek Blady – asystent diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i pomysłodawca przedsięwzięcia zachęcał do solidnego przygotowania się do tego wydarzenia: zadbania o ciepłe i nieprzemakalne ubranie, wygodne buty, zaopatrzenie się w latarkę, jedzenie i picie.

Najtrudniejsze są ostatnie kilometry wędrówki – przez las, ciemną nocą, po śliskich stokach Gór Świętokrzyskich. W 2016 r. w Nocnej Drodze Krzyżowej wzięło udział ok. 300 osób.