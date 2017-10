Kielce: 61 alumnów Wyższego Seminarium Duchownego rozpoczęło rok akademicki 2017/2018

61 alumnów, w tym ośmiu na pierwszym roku, rozpoczęło rok akademicki 2017/2018 w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. To 290. inauguracja w murach tej najstarszej kieleckiej uczelni.

Tej rocznicy będzie poświęcone sympozjum na temat naukowego dorobku uczelni i jej miejsca oraz znaczenia w historii miasta i diecezji. Zaplanowano je na 25 listopada.

Z okazji inauguracji środowisko seminarium spotkało się najpierw na Mszy św. w kieleckiej bazylice, której przewodniczył bp Jan Piotrowski w koncelebrze z bp. Marianem Florczykiem i rektorem uczelni, ks. Pawłem Tamborem, w asyście profesorów i wychowawców alumnów.

W homilii biskup kielecki Jan Piotrowski przypomniał specyfikę posługi, do jakiej przygotowywani są alumni, a na tle historii kieleckiego seminarium wspominał postaci wybitnych duszpasterzy, teologów i profesorów, którzy tutaj odbyli formację i służyli innym.

Biskup wspomniał m.in. bł. ks. Józefa Pawłowskiego – rektora i męczennika Dachau, czy bł. o. Jerzego Matulewicza. Zwracał także uwagę na „troskę o dzisiaj”. – „Ważna jest też teraźniejszość, bo ciągle potrzeba kolejnych „heroldów Dobrej Nowiny” – mówił biskup kielecki.

Przypominał, do jakiej posługi przygotowywani są alumni. – „Kształtowanie alumnów zmierza ku temu, aby na wzór Jezusa Chrystusa – Nauczyciela, Kapłana i Pasterza sposobili się na prawdziwych pasterzy. Aby objawione Słowo Boże coraz lepiej rozumieli, pogłębiali i wyrażali je pięknym językiem i obyczajami” – podkreślał bp Jan Piotrowski.

Zaznaczył także, że „seminarium jest zwane sercem diecezji” i zaapelował, aby wszyscy duchowni wspierali to miejsce, gdzie sami niegdyś odbywali formację.

Po Mszy św. w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego – w Auli bp. Czesława Kaczmarka odbyła się sesja inauguracyjna, z przemówieniem biskupa kieleckiego, rektora WSD, ślubowaniem studentów I roku.

Wykład inauguracyjny pt.: „Czy w Ewangelii jest miejsce na gniew Boga? (Rz 1, 18-32)”, wygłosił ks. dr Marcin Kowalski. W imieniu alumnów przemawiał dkn Jarosław Góralski.

Zdaniem rektora uczelni, ks. dr. Pawła Tambora zjawiskiem pozytywnym jest to, że z każdym rokiem kandydaci do kapłaństwa, czyli studenci pierwszego rocznika, są starsi; dwóch jest maturzystów, inni to studenci i absolwenci wyższych uczelni, z tytułami magistrów prawa czy historii.

– „Jest to więc zapewne decyzja okupiona większym trudem, bardziej świadoma” – uważa ks. rektor Paweł Tambor. Rektor zauważa, że młodemu człowiekowi trudniej jest dzisiaj rozpoznać głos powołania, ze względu na wiele propozycji i bodźców, które go otaczają. Przy zmniejszającym się naborze do seminarium w większości diecezji, zdaniem księdza rektora, można zaobserwować także zjawisko pozytywne – mniejszą liczbę rezygnujących w trakcie studiów seminaryjnych.

Studenci – klerycy pierwszego rocznika pochodzą z następujących miejscowości: Książnice Wielkie, Staromieście, Kielce – Dyminy, Góry Pińczowskie, Dobraków, Włoszczowa i Kielce (parafia św. Józefa Robotnika).

Wyższe Seminarium Duchowne to najstarsza uczelnia w Kielcach. Zostało ono erygowane dekretem biskupa krakowskiego Felicjana Konstantego Szaniawskiego z 1726 r. Studia trwają 6 lat. Realizowany jest program filozoficzno – teologiczny ustalony we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Obecnie w kieleckim WSD studiuje ok. 60 kleryków.

Do dyspozycji alumnów są dobrze wyposażone sale wykładowe, aule, lektorium, sala gimnastyczna, kaplica i biblioteka z cennymi starodrukami. Działają koła kleryckie, m.in.: Ognisko Misyjne, Koło Miłosierdzia, wydawane jest czasopismo Obecni, Grono Przyjaciół Seminarium modli się za alumnów. Jest także Koło Maryjne, Sportowe, Ekumeniczne, Filozoficzne. Funkcjonuje Teatr Seminarium, wystawiający regularne premiery, Chór WSD i Zespół Muzyczny Kerygmat.