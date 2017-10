Kielce: biskup apeluje o troskę o ekologię i naturalne środowisko

O ochronę środowiska, a tym samym życia ludzkiego, troskę o świat powierzonych człowiekowi zwierząt i roślin apeluje w słowie do diecezjan biskup kielecki Jan Piotrowski. Uwrażliwia też na szkodliwość spalania odpadów. Przesłanie biskupa nawiązuje do zbliżającego się liturgicznego wspomnienia św. Franciszka z Asyżu, obchodzonego 4 października.

„Jest on dla nas przykładem i wzorem umiłowania świata stworzonego, który uwielbiał Boga za dar stworzenia, a Jego dzieła nazywał swoimi braćmi i siostrami” – pisze bp Piotrowski. Nawiązuje także do encykliki „Laudato si” Ojca Świętego Franciszka, cytując jej obszerne fragmenty.

„Pragnę zaprosić Was wszystkich do tego, abyśmy obudzili w sobie wrażliwość na świat, którego cząstką jesteśmy. Bóg w swej odwiecznej miłości stworzył człowieka i cały świat, a człowiekowi pozostawił go, aby się nim opiekował i troszczył” – podkreśla biskup.

Przypomina, że choć świat pod wieloma względami zmienił się i zmienia na lepsze, to wiele sytuacji „budzi niepokój i pobudza do większej troski o otaczający nas świat i środowisko”. Ocenia, że wciąż niewystarczająca jest świadomość o szkodliwości dla zdrowia spalania odpadów i najgorszej jakości paliw.

Powołując się na opinie lekarzy i dane naukowe podkreśla, że np. smog prowadzi m.in. do przedwczesnej śmierci setek istnień ludzkich, uszkodzeń płodu, zawałów serca, chorób układu krążenia i chorób układu oddechowego, zaś zawarte w zanieczyszczonym powietrzu związki chemiczne są silnie rakotwórcze.

Bp Piotrowski w obronę bierze także świat zwierząt. „Nasza wspólna troska o otaczający nasz świat jest też skierowana na potrzeby i ochronę zwierząt, które postawił Stwórca obok człowieka, aby były dla niego pomocą” – pisze biskup.

Biskup kielecki zachęca, by zbliżające się wspomnienie liturgiczne św. Franciszka z Asyżu stało się dla każdego okazją do refleksji nad stosunkiem do otaczającego świata i oraz osobistą troską „o naturalne środowisko, które Stwórca oddał w nasze ręce”.