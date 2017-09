Kielce: bp Jan Piotrowski przewodniczył IV Zjazdowi Rodziny Piotrowskich

Nasze spotkania mówią całą prawdę o nas. Jesteśmy ludźmi, którzy potrafią kochać i być razem oraz wzajemnie sobie pomagać i czuwać nad sobą – powiedział bp Jan Piotrowski podczas Mszy św. inaugurującej IV Zjazd Rodziny Piotrowskich w Kielcach. Wzięło w nim udział ok. stu osób z różnych stron Polski oraz m.in. ze Stanów Zjednoczonych i Austrii.

Bp Piotrowski podczas homilii w katedrze kieleckiej przypomniał początki kultu religijnego na Kielecczyźnie. Mówił, m.in. o biskupie Gedeonie, historii sanktuarium Krzyża Świętego, tradycjach chrzcielnych Wiślicy i Miechowie – „najpiękniejszym w Europie dziedzictwie Grobu Bożego”.

Wspominał także o Pałacu Biskupów Krakowskich, najlepiej zachowanym przykładzie zespołu pałacowego manierystycznego w Polsce, o tradycjach oświatowych i edukacyjnych regionu.

„Dlatego u początków mojej posługi biskupiej w Kościele kieleckim, ku zdumieniu wielu ośmieliłem się sformułować powiedzenie: „Kto nie zna Kielc, nie zna Polski. Kto nie zna Kielc, nie zna świata” – zaznaczył Jan Piotrowski.

Odnosząc się do samego zjazdu Piotrowskich, podkreślił, że osoby o tym nazwisku gromadzą się co roku, aby „wspominać przeszłość, sięgać nadzieją dalej niż nasze spojrzenie, a teraźniejszość czynić pięknym czasem naszego życia rodzinnego, zawodowego i przyjacielskiego”.

– Nasze spotkania mówią całą prawdę o nas, że jesteśmy ludźmi, którzy potrafią kochać i być razem, którzy potrafią sobie wzajemnie pomagać i czuwać nad sobą – powiedział biskup kielecki do licznie zebranych członków swojej rodziny.

Na koniec przypomniał, że Piotrowscy zawsze starali się żyć w zgodzie z przykazaniami. – Nasi przodkowie są naszym honorem, im zawdzięczamy wszystko. W tej rodzinie nie było zdrajców i sprzedawczyków w żadnym okresie historii – podkreślił biskup kielecki, polecając swoich najbliższych MB Łaskawej Kieleckiej.

Jak zaznaczyli uczestnicy spotkania, pomysł zjazdów zrodził się z pewnego niedosytu, bowiem rodzina Piotrowskich spotykała się głównie na pogrzebach, ślubach, chrztach. – To dla mnie zaszczyt, że mogłem zaprosić rodzinę do katedry kieleckiej, by pomodlić się za naszych przodków, za osoby stanowiące obecnych członków rodziny i jednocześnie dziękować Bogu za to, co dobre w duszach, sercach i postawach patriotycznych” – powiedział bp Jan Piotrowski.

Pierwszy zjazd Piotrowskich odbył się w Lipnicy Murowanej, następny w Szczurowej, czyli w rodzinnych stronach biskupa kieleckiego, a potem w Starym Sączu. Wśród uczestników kieleckiego spotkania byli m.in. goście z Sopotu, Radzymina, Warszawy, Wiednia, Chicago.

Korzenie rodziny sięgają 1795 r. Jej członkami byli więźniowie obozów koncentracyjnych, poeci, profesorowie uniwersyteccy, kilku kapłanów i sióstr zakonnych.

Po Mszy św. w bazylice katedralnej uczestnicy Zjazdu zwiedzili dawny Pałac Biskupów Krakowskich. Następnie przenieśli się na Karczówkę. Na terenie tamtejszego klasztoru odbyła się prywatna część spotkania rodziny biskupa kieleckiego.