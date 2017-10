Kielce: diecezjalni czciciele różańca w sanktuarium MB Łaskawej Kieleckiej

Kilka tysięcy osób, czcicieli różańca uczestniczyło w IX Diecezjalnej Pielgrzymce Róż Żywego Różańca, która pod przewodnictwem bp. Jana Piotrowskiego odbyła się w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej w sobotę 7 października. Uczestnicy wydarzenia łączyli się duchowo z akcją „Różaniec do Granic”.

Już od godz. 9.30 parafialne koła różańcowe przybywały do bazyliki katedralnej, gdzie na temat historii kościoła kolegiackiego, katedralnego i obecnej bazyliki mówił ks. Adam Kędzierski – proboszcz. Przybliżył także kult dla MB Łaskawej Kieleckiej czczonej także jako Maryja Różańcowa.

Tutejszy kult sięga ok. 1600 roku, kiedy to Wojciech Piotrowski, audytor krakowskiego sądu biskupiego, ofiarował kieleckiej kolegiacie obraz z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem. Obraz namalował nieznany autor na przełomie XVI/XVII wieku. Wizerunek został wykonany w klimacie zapożyczonym z malarstwa bizantyjskiego i nazywany jest Hodegetrią: Matka Boża jako Przewodniczka, wskazując na Chrystusa, przypomina nam, że to On jest Drogą, Prawdą i Życiem. W 1730 r. obraz Matki Boskiej Łaskawej umieszczono w specjalnym ołtarzu ufundowanym przez bp. Felicjana Konstantego Szaniawskiego.

3 czerwca 1991 r. korony na głowy Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej i Jej Syna założył Jan Paweł II. Wówczas także po kątem kultu uporządkowano wnętrze świątyni, w którym umieszczony jest obraz – choć budowa nie ma wydzielonych kaplic, za pomocą żelaznych kutych krat utworzona została przestrzeń dla wizerunku.

Zgromadzeni dzisiaj w bazylice oddawali cześć Matce Bożej Łaskawej Kieleckiej.

Modlitwa różańcowa obejmuje także szczególnie intencje misyjne, stąd o dorobku, celach i planach Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej, mówił zebranym ks. Łukasz Zygmunt – Dyrektor Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej. Jak przyznał nie sposób omówić wszelkich zrealizowanych obiektów i form wspierania misjonarzy, ale zwrócił m.in. uwagę na nową inicjatywę – misyjny staż studentów WSD. Odbyli go oni w Kazachstanie oraz w Ziemi Świętej. Kieleckie Ognisko Misyjne, z którego rekrutują się stażyści, jest uznawane za najstarsze w Polsce.

Przybyli do Kielc członkowie Róż Żywego Różańca wysłuchali także konferencji pt. „Z Maryją – Matką Różańcową – niesiemy Chrystusa”, którą wygłosił ks. prałat Tomasz Rusiecki, wikariusz biskupi ds. instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Przypomniał w niej m.in. znaczenie modlitwy różańcowej w życiu św. Jana Pawła II oraz sylwetkę sł. Bożej Pauliny Jaricot, która jest uważana za jedną z największych postaci Kościoła w XIX w. Chcąc ratować świat, założyła wielkie dzieła, do których należały m.in. Żywy Różaniec i Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Papież Jan XXIII ogłosił ją sługą Bożą 25 lutego 1963 r.

Mszy św. dla Róż Różańcowych w bazylice przewodniczył bp Jan Piotrowski.

W homilii nazwał członków Żywego Różańca „największym stowarzyszeniem modlitewnym diecezji kieleckiej”. Przypomniał także, jak ważną sprawą jest wspieranie przez Róże – misji. „Żywy Różaniec powstał dla wsparcia misyjnej działalności Kościoła i dzisiaj nadal jest pasem bezpieczeństwa dla głosicieli Ewangelii, synów i córek, którzy wyrośli na ziemi diecezji kieleckiej” – mówił. Przypomniał, że 97 posłanych – misjonarzy i misjonarek, niesie Dobrą Nowinę w wielu krajach świata.

Wspominając Paulinę Jaricot, powiedział: „Historia Żywego Różańca zaczęła się w 1826 r., kiedy to młoda mieszkanka Lyonu – Paulina Jaricot, nawrócona z próżnego życia, postanowiła pomóc misjom i misjonarzom. Stanęła u początku dzieła rozkrzewiania wiary, które z czasem stało się Papieskim Dziełem Rozkrzewiania Wiary. Widząc, że w misyjnej działalności kościoła potrzeba czegoś więcej, zaprosiła do wspólnej modlitwy robotnice z fabryk jedwabiu, które należały do jej ojca. Chciała, aby te panie modliły się w intencjach Ojca Świętego, misji i misjonarzy” – mówił biskup kielecki.

Podkreślał także szczególną apostolską rolę modlitwy różańcowej. „W apostolstwie różańca świętego Maryja potrzebuje naszych rąk i ust. Rąk, aby przesuwały paciorki różańca i ust, aby wytrwale szeptały modlitwy: Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo! Ona jest naszą nauczycielką modlitwy wiernej i bezinteresownej, wytrwałej i solidarnej. Święty Jan Paweł II przypomina, że razem z Maryją mamy kontemplować oblicze Jezusa, aby do Niego się upodobnić”. Niech zatem modlitwa różańcowa: osobista, w rodzinie czy we wspólnocie kościoła, czyni nas apostołami Dobrej Nowiny, którzy rozumieją troskę Kościoła, że musi iść i głosić” – zaapelował bp Piotrowski.

Zachęcał także do duchowej łączności z tymi, którzy udali się do granic naszego kraju, by modlić się o pokój w Polsce i na świecie, nawiązując do idei „Różaniec do Granic”.

Jest to wielkie wydarzenie religijne, przeżywane w dwóch etapach. W pierwszej części wierni o godz. 10.30 zgromadzili się w 319. kościołach stacyjnych, położonych wzdłuż całej granicy Polski – od wybrzeża, przez tereny wschodnie i południe aż po granicę zachodnią. Wysłuchali konferencji, uczestniczyli w Eucharystii i w adoracji Najświętszego Sakramentu. Następnie w wyznaczonych tzw. „strefach modlitwy” o godz. 14.00 – obyła się modlitwa różańcowa za Polskę i za świat.

Róże różańcowe z parafii diecezji kieleckiej spotykają się na diecezjalnej październikowej pielgrzymce od dziewięciu lat – zawsze w którymś z sanktuariów maryjnych.

Odbyły się już takie pielgrzymki m.in. do Wiślicy, Smardzowice, Piotrkowic, Miechowa, Kielc.