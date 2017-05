Kielce – Dyminy: diecezjalne obchody setnej rocznicy Objawień Fatimskich

Pod przewodnictwem bp. Jana Piotrowskiego w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Kielcach – Dyminach, odbyły się wczoraj diecezjalne obchody setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie.

Pielgrzymi z kilkudziesięciu parafii, przybyli do Dymin o godz. 18.30, aby wysłuchać konferencji przypominającej historię Objawień Fatimskich, którą wygłosił ks. prałat Tomasz Rusiecki – wikariusz generalny ds. instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego.

Mówił w niej o miłości Matki, która chroni ludzkość przed wszelkim złem. – „Maryja cierpi razem ze swymi dziećmi, wzywa do powrotu do Boga w naszym myśleniu i stylu życia” – zaznaczył ks. Rusiecki. Podkreślił także, że Maryja wzywa do poważnego traktowania Jezusa Chrystusa i Jego wezwania do nawrócenia. – „Jej apel musi być podejmowany z pokolenia na pokolenie” – podkreślał prałat.

Mszę św. koncelebrowaną przez ok. 20 kapłanów, poprzedziło wystawienie Najświętszego Sakramentu, z nabożeństwem różańcowym i litanią do Matki Bożej.

Eucharystii przewodniczył biskup kielecki Jan Piotrowski, który powiedział także homilię. Podkreślił w niej m.in. powszechność i aktualność wezwania do nawrócenia oraz zawierzył diecezję kielecką Matce Bożej Fatimskiej.

„Orędzie fatimskie skierowane jest bez wyjątku do wszystkich, do wszystkich skierowane jest wezwanie do nawrócenia” – mówił. Znajomość objawień fatimskich i wrażliwość na nie – biskup nazwał „ratunkiem” i zachęcił do trwania w szkole Maryi.

„Maryja prosi nas z całą wrażliwością dobrej Matki, abyśmy poprawiali swoje życie. Trzeba być w szkole Maryi, aby uczyć się Jezusa” – zaznaczył.

Duchowny zauważył także, że Maryja jest „niewygodna światu, a nawet zbędna, bo jest czysta i wierna”, podkreślił, że to Ona uczy nas przyjęcia Bożego Miłosierdzia. Biskup wskazując na różne problemy współczesnego świata, m.in. ideologię gender czy brak szacunku dla życia, zachęcił, abyśmy „umieli się przemieniać i usłyszeć Jej orędzie”.

Zawierzył Matce Bożej Fatimskiej diecezję kielecką, zachęcał, aby Jej orędzie „znalazło miejsce w naszych sercach i przyniosło owoc przemiany dla nas i całego świata”.

Obchody zakończyła procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej i Apel Jasnogórski.

Nabożeństwa fatimskie mają bogatą tradycję w parafii, której patronuje MB Fatimska, a ostatnio łączą się ze specjalnie wybudowaną okazałą grotą z kamiennych głazów wkomponowaną w przestrzeń kościelnej architektury. Poświęcenia Groty Fatimskiej dokonał w 2014 r. bp Kazimierz Ryczan w asyście bp. Mariana Florczyka i bp. Kazimierza Gurdy oraz licznie przybyłych na uroczystość księży, parafian i gości. Rokrocznie w październiku do Matki Bożej Fatimskiej w Dyminach organizowana jest pielgrzymka piesza, z licznym udziałem wiernych, szczególnie z sąsiednich dekanatów.

Początki nowej zorganizowanej wspólnoty parafialnej w Dyminach, wydzielonej z parafii Suków i Chrystusa Króla w Kielcach to 1986 r., gdy powstał samodzielny ośrodek duszpasterski. Parafię erygował bp Stanisław Szymecki 29 XII 1988 r. Budowa kościoła w stanie surowym miała miejsce w latach 1988-93. Konsekracji świątyni dokonał w Roku Jubileuszowym 2000 bp Kazimierz Ryczan.