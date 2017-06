Kielce: naukowcy i artyści na konferencji podczas SacroExpo

Ks. prof. Michał Heller, ks. prof. Tomáš Halík, Claudia Henzler i Leszek Mądzik – to goście dzisiejszej konferencji, która po raz pierwszy towarzyszyła Targom SacroExpo. 18. edycja tego wyjątkowego wydarzenia, łączącego elementy branży sakralnej i biznesowej, trwa w Tragach Kielce od 12 do 14 czerwca.

Jednym z ważniejszych wydarzeń tegorocznych SacroExpo stała się dzisiejsza konferencja Per Artem Ad Deum.

Ks. prof. Michał Heller wygłosił wykład pt. „Nauka jako sztuka, wszechświat jako dzieło sztuki”. – Od dawna śledzę pewne elementy sztuki, także w nauce, bo jej uprawianie jest dużą sztuką innego kalibru i innego gatunku niż rzeźba, malarstwo czy sztuka. Sam wszechświat jest dziełem sztuki. Jak się go bada, to widać to jego piękno – powiedział duchowny.

Ks. prof. Michał Heller to teolog i profesor nauk teologicznych. Jako wybitny kosmolog oraz filozof kosmologii, poprzez swoje odkrycia naukowe ukazuje, czym jest filozofia przyrody. W 2008 roku otrzymał Nagrodę Templetona, nazywaną „katolickim Noblem”.

„Gdzie sztuka spotyka Boga” – na ten temat mówiła fotograf z Austrii, Claudia Henzler. – Moje zdjęcia są jak dialog. Pokazuję na zdjęciach ludzi, którzy są czasami po dramatycznych przeżyciach, wojnach. Fotografia jest pokazaniem wejścia we wspólny dialog. Nie pokazuję zła, skupiam się na pozytywnych aspektach świata. Jestem fotografem dobra – przyznała artystka.

„Chrześcijaństwo i znaki czasów” – taki tytuł nadał swojemu wystąpieniu ks. prof. Tomáš Halík.

W swoim wystąpieniu określił pontyfikat papieża Franciszka jako „nowy znak czasu” i nowego czytania Ewangelii, z położeniem nacisku na dialog i bezpośredni kontakt z ludźmi. Stwierdził, że często słyszy pytanie – jak przyciągnąć ludzi do Kościoła, a tymczasem to Kościół trzeba przyciągnąć do ludzi. Poruszył także wątek nowych technologii i mediów społecznościowych, które często powodują klaustrofobie i zamykanie się ludzi w „sztucznych bańkach”, utwierdzają w ksenofobicznych uprzedzeniach. Zauważył również, że terroryzm i lęk przed nim zaostrza konflikty między religiami.

Wykładem „Sztuka w wierze, wiara w sztuce” zamknął całość spotkania prof. Leszek Mądzik – polski reżyser teatralny, scenograf, malarz sztuk plastycznych, fotograf, autor plakatów i grafiki książkowej. Artysta zauważył, że człowiek ma w sobie potrzebę, by wyartykułować to, co przeżywa. – Tych emocji jest tyle, że jeżeli je czasem porządkujemy i nazywamy, dajemy im intelektualny, a czasem nawet naukowy charakter. To będzie bardzo czytelny komunikat dla tych, którzy sztukę przeżywają – stwierdził.

Targi SacroExpo od lat przyciągają do Kielc blisko 5000 zwiedzających, którzy mają możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami sztuki sakralnej i dewocjonaliów, wyposażenia kościołów, nowymi technologiami w budownictwie sakralnym oraz w dziedzinie konserwatorskiej.

W tym roku w wydarzeniu uczestniczy 270 wystawców z 13 krajów, takich jak: Polska, Stany Zjednoczone, Słowenia, Ukraina, Węgry, Włochy, Hiszpania, Rosja, Niemcy, Macedonia, Grecja, Portugalia i Słowacja.