Kielce: ośmiu kleryków z pierwszego roku powiększy grono seminarium

Ośmiu kleryków pierwszego roku powiększy grono studenckie Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w najstarszej kieleckiej uczelni odbędzie się 11 października.

Zdaniem rektora uczelni, ks. dr. Pawła Tambora, ośmiu nowych kleryków i zarazem kandydatów do kapłaństwa, to dobry wynik, który lokuje diecezję kielecką na pozycji „mocnej średniej krajowej”. – Ewenementem i zjawiskiem pozytywnym jest to, że są to kandydaci starsi. Tylko dwóch z nich to tegoroczni maturzyści. Pozostali to studenci i absolwenci wyższych uczelni. Jest to zapewne decyzja okupiona większym trudem, bardziej świadoma – uważa ks. rektor Tambor.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego rozpocznie się o godz. 10:00 Mszą św. w bazylice pod przewodnictwem bp. Jana Piotrowskiego. Następnie w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego odbędzie się sesja inauguracyjna, na której wykład pt.: „Czy w Ewangelii jest miejsce na gniew Boga?” wygłosi ks. dr Marcin Kowalski.

Wyższe Seminarium Duchowne to najstarsza uczelnia w Kielcach. Zostało erygowane dekretem biskupa krakowskiego Felicjana Konstantego Szaniawskiego z 1726 r. Studia trwają 6 lat. Realizowany jest na nich program filozoficzno – teologiczny ustalony we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Obecnie w kieleckim seminarium studiuje ok. 60 kleryków.