Kielce: Radio eM Kielce nagrodzone Małym Feniksem

Za promowanie w mediach wartości chrześcijańskich Małym Feniksem od Stowarzyszenia Wydawców Katolickich zostało nagrodzone radio eM Kielce. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w sobotę 1 kwietnia w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie.

Mały Feniks jest przyznawany osobom i instytucjom, które przyczyniły się do promowania w mediach wartości chrześcijańskich. Ogłoszenie tegorocznych zwycięzców odbyło się 28 marca podczas otwarcia XXI Targów Wydawców Katolickich.

Wczoraj w Warszawie w imieniu rozgłośni nagrodę odebrał zastępca redaktora naczelnego i dyrektor programowy Piotr Michalec. – „Bardzo dziękuję Kapitule przyznającej nagrodę Małego Feniksa. Czynię to przede wszystkim w imieniu kilkudziesięciu pracowników, którzy na przestrzeni tych 25 lat tworzyli i tworzą program diecezjalnej stacji radiowej. To jest nagroda dla Was, kochani!” – powiedział.

Mówiąc o dorobku radia zauważył, że przez 25 lat z anteny „popłynęło w sumie 219.000 godzin programu, w tym tysiące godzin Dobrego Słowa, które ma też tysiące odbiorców i to nie tylko w przestrzeni eteru, ale także słowa pisanego, bo Radio eM Kielce wydaje również wysokonakładowy kolorowy tygodnik”.

Znaczenie tygodnika podkreśla red. Katarzyna Bernat – autorka wielu tekstów w tygodniku i zarazem szefowa newsroomu. – „Tygodnik jest na rynku blisko 9 lat. Podejmujemy w nim aktualne tematy religijne, ale i społeczne, kulturalne, śledzimy na bieżąco wydarzenia w Kielcach i diecezji. Mały Feniks utwierdza nas w przekonaniu wyboru dobrej opcji i sensu istnienia rozgłośni i tygodnika – mówi w rozmowie z KAI.

Z kolei w ocenie dyrektora programowego, nagroda jest kolejną inspiracją, aby tworzyć nowoczesne radio ewangelizacyjne. – „Ważna dla nas i społeczności świętokrzyskiej jest lokalność i niezależność od wielkich koncernów medialnych. Nie jest to łatwe w obecnych czasach, ale to, co dobre, zwykle rodzi się w trudzie” – mówi dyr. Michalec.

Łącznie nagrodą tą zostało wyróżnionych 7 regionalnych radiostacji katolickich: Radio eM Kielce, Katolickie Radio Podlasie, Radio Maryja, Radio Warszawa, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio Aim Karin i Radio Fiat. Stacje te obchodzą w tym roku w 25-lecie swojej obecności na falach radiowych.

Oferta kieleckiej rozgłośni jest skierowana do dojrzałego słuchacza, zainteresowanego sprawami Kielc, regionu świętokrzyskiego i diecezji. Radio nadaje programy społeczne, edukacyjne, informacyjne i religijne oraz krótkie, przystępnie podawane informacje.

Lokalne radio diecezjalne ma w Kielcach bogate tradycje – diecezjalna rozgłośnia była pierwszą stacją niepaństwową w Kielcach, tworzoną 25 lat temu pod nazwą Radio Jedność. Koncesję rozgłośnia otrzymała jako jedna z pięciu stacji, z pierwszej puli przyznawanej Kościołowi katolickiemu.

Radio eM Kielce nadaje na częstotliwości: 107,9 MHz.