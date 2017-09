Kielce: uroczystości pogrzebowe bp. Kazimierza Ryczana

Kilka tysięcy wiernych, delegacja rządowa i kancelarii prezydenta RP oraz blisko 40 hierarchów Kościoła katolickiego uczestniczyło we wtorek 19 września w Kielcach w uroczystościach pogrzebowych bp. Kazimierza Ryczana.

Mszy św. pogrzebowej w kieleckiej bazylice przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, a homilię wygłosił abp Józef Michalik, były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który był także ordynariuszem archidiecezji przemyskiej, skąd pochodził bp Kazimierz Ryczan.

Zebranych w bazylice i na placach wokół kościoła powitał biskup kielecki Jan Piotrowski. Został odczytany także list skierowany przez kard. Pietro Parolina, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, w którym przekazano zapewnienie o modlitwie Ojca Świętego, papieża Franciszka – za duszę zmarłego biskupa.

„Jego Świątobliwość poleca jego duszę miłosierdziu i wyprasza łaskę w chwale Zmartwychwstałego Pana” – przeczytano w liście, w którym także wyliczono zasługi zmarłego biskupa, m.in. „zabieganie o sprawiedliwość społeczną i ludzką solidarność”.

Do Kielc na uroczystości przyjechało wielu biskupów, m.in. kard. Kazimierz Nycz, abp Marek Jędraszewski, abp Józef Michalik, bp Sławoj Leszek Głódź, bp Wacław Depo, abp Andrzej Dzięga, bp Krzysztof Nitkiewicz, bp Artur Miziński, bp Kazimierz Gurda, bp Piotr Skucha, bp Ignacy Dec, bp Paweł Stobrawa.

W bazylice obecni byli także m.in.: przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda, reprezentacje senatów uczelni, z którymi przez lata związany był bp Ryczan: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, Papieskiej Akademii Teologicznej, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Politechniki Świętokrzyskiej, parlamentarzyści, reprezentacje samorządów Kielc z prezydentem Wojciechem Lubawskim i Żurawicy – miejscowości w ziemi przemyskiej, gdzie urodził się Kazimierz Ryczan.

W homilii abp Józef Michalik przypomniał kapłańską i naukową drogę zmarłego biskupa kieleckiego, jego doświadczenie kaznodziejskie i szczególną charyzmę.

„W jego głos wsłuchiwała się cała Polska i była mu wdzięczna za ducha odwagi, szczególnie wtedy, gdy jeszcze całkiem niedawno wzywano do odejścia od chrześcijańskiej kultury i tradycji, a także do „wygaszania Polski” – mówił w homilii emerytowany metropolita przemyski.

„Często przychodziliśmy do niego po słowo prawdziwe i zgodne z prawdą (…); jako biskupi czekaliśmy na jego słowo, przewodniczył naszym rekolekcjom, prowadził pielgrzymki ludzi pracy, dzielił ich troski” – mówił abp Michalik, przypominając sylwetkę zmarłego biskupa kieleckiego. Podkreślił jego dążenie do nieustannego budowania wspólnoty, troskę o solidarność kapłańską, odpowiedzialność za słowo, jego dorobek naukowy i kaznodziejski.

Na zakończenie Mszy św. pogrzebowej minister Andrzej Dera odczytał list kondolencyjny prezydenta RP Andrzeja Dudy, a szefowa Kancelarii Premiera Beata Kempa – list od premier Beaty Szydło. W bardzo osobisty sposób zmarłemu biskupowi podziękował prezydent Kielc Wojciech Lubawski. W imieniu kapłanów diecezji kieleckiej bp. Ryczana żegnał ks. prałat Lucjan Skolik, proboszcz w parafii Kielce – Dąbrowa.

Po Mszy św. ciało zmarłego biskupa zostało złożone w krypcie bazyliki katedralnej, gdzie spoczywają poprzedni ordynariusze diecezji kieleckiej. Jako pierwszy został w niej pochowany w 1818 r. Wojciech de Boża Wola Górski – pierwszy biskup kielecki. Bp Ryczan jest z kolei siódmym pasterzem kieleckim, spoczywającym obok swoich poprzedników.

We wtorek już od rana wierni z diecezji kieleckiej i województwa świętokrzyskiego przybywali do kieleckiej katedry, aby modlić się za zmarłego księdza biskupa. Pani Stanisława Żądecka – mieszkanka Siedlec uważa, że był to biskup na dzisiejsze skomplikowane czasy, prawdziwy kaznodzieja i prorok, autorytet i drogowskaz. – „Modlimy się za spokój jego duszy. Historia na pewno należycie oceni naszego księdza biskupa” – mówi w rozmowie z KAI.

W porannych modlitwach za biskupa wzięła także pani Janina Lis z Kielc. Dla niej biskup był niezapomnianym kaznodzieją. „Specjalnie całą rodziną jeździliśmy do katedry na ważniejsze uroczystości, by posłuchać jego kazań. Prawdziwy intelektualista, który też bardzo dbał o różne akcje dobroczynne. Caritas w Kielcach to przecież jego dzieło” – zauważyła.

Popołudniowe uroczystości pogrzebowe w bazylice poprzedził – zgodnie z wolą zmarłego wyrażoną w testamencie – różaniec odmawiany przy trumnie śp. bp. Kazimierza Ryczana w kościele seminaryjnym Trójcy Świętej. Stamtąd klerycy i księża profesorowie ponieśli trumnę w kondukcie do bazyliki kieleckiej.