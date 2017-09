Kielce: w poniedziałek pogrzeb bp. Kazimierza Ryczana

Uroczystości pogrzebowe zmarłego biskupa seniora diecezji kieleckiej, Kazimierza Ryczana odbędą się w poniedziałek i wtorek, 18 września i 19 września. Bp Ryczan zmarł w 78. roku życia i 54. roku kapłaństwa po kilkuletniej chorobie nowotworowej.

W poniedziałek 18 września o godz. 16 ciało zmarłego biskupa zostanie przywiezione do Domu Biskupiego przy ul. Jana Pawła II, skąd nastąpi przeprowadzenie zwłok do bazyliki katedralnej w Kielcach. Tam o godz. 17.00 odbędzie się Msza św. żałobna pod przewodnictwem abp. Stanisława Dziwisza. Do godziny 21 potrwa czuwanie w bazylice, z udziałem m.in. prezbiterów diecezji kieleckiej, sióstr zakonnych, alumnów Wyższego Seminarium Duchownego, grup modlitewnych i wspólnot oraz wiernych.

We wtorek o godz. 13. 30 nastąpi przewiezienie ciała do kościoła seminaryjnego Trójcy Świętej. O godz. 14.00 – ciało bp. Ryczana zostanie przetransportowane do bazyliki katedralnej. Tam o godz. 15.00 rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego.

Ciało zmarłego biskupa Kazimierza Ryczana spocznie w krypcie biskupiej w podziemiach bazyliki kieleckiej.