Kielce: wykład o chasydyzmie na inaugurację spotkań chrześcijańsko-żydowskich

Spotkanie z łódzkim rabinem Symchą Kelerem na temat chasydyzmu, najradośniejszego nurtu judaizmu, zainaugurowało 24 kwietnia VI Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko–Żydowskie, które potrwają do 28 kwietnia w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu w kamienicy przy ul. Planty 7.

Zdaniem organizatora Bogdana Białka, prezesa Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, intencją tegorocznych spotkań, którym przyświeca hasło „ABC judaizmu dla chrześcijan”, jest to, aby dać kielczanom możliwość poznania podstaw religii, która kształtuje zarówno widzenie świata, jak i codzienność religijnych Żydów.

Rabin Symcha Keller, zwracając się do przybyłych, opowiadał na temat chasydyzmu, genezy powstania ruchu i przesłaniu dla współczesności. Gość przedstawił twórcę chasydyzmu, którym był Baal Szem Tow (Pan Dobrego Imienia) żyjący w latach 1700-1760 w Międzyborzu na Podolu.

– Jego wizja żydowskiej praktyki religijnej była oparta na autorytecie cadyka – przywódcy wspólnoty chasydzkiej. Cadyk zaś jest osobą sprawiedliwą i w pewnym sensie pośrednikiem pomiędzy człowiekiem a Bogiem – wyjaśniał prelegent.

Rabin Keller podkreślił to, że sam chasydyzm w stosunku do judaizmu ortodoksyjnego wnosi radość i silne emocjonalne praktyki ekstatyczne, uwidocznione w modlitwach, śpiewie i tańcu.

– W chasydzkiej synagodze nikt nikogo nie obserwuje, czy ktoś robi jakąś minę, czy w jakiś inny sposób porusza się w niej. Niektórzy chodzą z modlitewnikiem i modlą się oraz charakterystycznie kołyszą się, inni wykrzykują swoje modlitwy, inni stoją w milczeniu. My przychodzimy do naszej świątyni, jak do domu swojego Ojca. Wyrażamy, więc swoje uczucia do Boga – opowiadał gość.

Rabin Symcha Keller jest polskim chazanem, działaczem społeczności żydowskiej. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderem Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz dialogu polsko-żydowskiego.

We wtorek 25 kwietnia Małgorzata Kordowicz, pierwsza Polka, której przyznano tytuł rabinki, wygłosi wykład „Oko za Oko. Co na to Talmud”, który pomoże zrozumieć, jak współcześni Żydzi interpretują najbardziej kontrowersyjne dla nas zapisy Prawa.

W środę 26 kwietnia Anna Dodziuk zaprasza do wspólnego studiowania Tory podczas spotkania zatytułowanego „Tora na trudny czas”. 27 kwietnia Dawid Szychowski będzie mówił o etyce żydowskiej.

Wydarzeniem wieńczącym spotkania będzie koncert krakowskiego zespołu Di Galitzyaner Klezmorim, który odbędzie się 28 kwietnia o godz. 18.00. Muzycy zaprezentują swoją autorską interpretacją klezmerskiej muzyki.

Tego wieczoru zostaną również wręczone: Nagroda im. Hany Goldszajd i Dawida Rubinowicza za wyjątkową postawę w wychowaniu młodzieży w duchu szacunku dla godności osoby ludzkiej oraz wyróżnienie Menora Przyjaźni za działalność publicystyczną i dziennikarską.

Organizatorem VI Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich jest Stowarzyszenie im. Jana Karskiego. Patronatem objął je: prezydent Kielc Wojciech Lubawski. Projekt jest współfinansowany przez Urząd Miasta Kielce i Fundację Joods Humanitair Fonds.