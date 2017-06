Kielce: zostań stypendystą Funduszu im. Księdza Biskupa Czesława Kaczmarka

Można już składać wnioski o uzyskanie stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach powołanego w grudniu 2015 r. Funduszu im. Księdza Biskupa Czesława Kaczmarka. Wnioski będą rozpatrywane do 25 sierpnia. W ostatnim roku szkolnym z tej formy pomocy w diecezji kieleckiej skorzystało ok. 25 uczniów.

Jak informuje ks. dr Karol Zegan – dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kielcach, są dwa kryteria przyznania stypendium: wysoka średnia ocen lub udokumentowana aktywność w parafii oraz niski dochód na osobę w rodzinie.

– Kandydaci do stypendium muszą mieć średnią powyżej 4,5. Jeśli chodzi o aktywność w parafii, to wielu naszych ubiegłorocznych stypendystów było np. zaangażowanych w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży i była to praca dwuletnia. Inny przykład to młody człowiek prowadzący scholę, który dwa, trzy razy w tygodniu poświęca na to czas – wyjaśnia ks. Zegan.

Dochód na osobę w rodzinie stypendysty musi być niższy niż 1200 zł.

Wnioski można pobrać ze strony diecezjalnej oraz ze strony Wydziału Katechetycznego.

Fundusz powstał na mocy dekretu biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego z 30 grudnia 2015 r. Głównym zadaniem Funduszu jest pomoc zdolnej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, pochodzącej z wielodzietnych i niezamożnych rodzin.

Funduszem zarządza biskup kielecki przy udziale Rady Funduszu Stypendialnego im. Księdza Biskupa Czesława Kaczmarka. Przewodniczącym Rady Funduszu jest bp Marian Florczyk.

Fundusz jest zasilany ze środków ofiarowanych na ten cel przez darczyńców instytucjonalnych i prywatnych. Księża z diecezji kieleckiej zebrali w maju 2016 r. tzw. dar kapłański w święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Został on przekazany na potrzeby młodzieży, objętej pomocą funduszu.

– Bardzo aktywni w pomocy są obecnie księża kapituły miechowskiej, którzy regularnie wspierają Fundusz i to wcale nie dlatego, że mamy stypendystów z dekanatu miechowskiego. Wielu indywidualnych księży z diecezji kieleckiej także przekazuje ofiary – dodaje ks. Karol Zegan.

Akcja kwalifikacyjna rozpoczęła się po zakończeniu roku szkolnego, natomiast uroczyste rozstrzygnięcie odbędzie się 7 października 2017 roku.