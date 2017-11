Kielecki Bank Żywności pomaga ok. 30 tysiącom ludzi

Świętujący dzisiaj dekadę istnienia Kielecki Bank Żywności pomaga prawie 30 tysiącom ludzi w regionie, w tym 10 tysiącom kielczan, co stanowi 5 procent mieszkańców miasta, świadcząc dla nich przede wszystkim pomoc żywnościową.

Jak informuje prezes banku – Sławomir Cedro, jest to wsparcie zakrojone na szeroką skalę, czyli codzienne świadczenia dla osób i rodzin w trudnej sytuacji i organizowanie zbiórek żywności. Każdego dnia w hipermarketach odbierane są produkty spożywcze z krótkim terminem przydatności do spożycia, co pozwala na pozyskanie od 200 kg do nawet tony żywności. Natychmiast trafia ona do organizacji partnerskich i jest rozdysponowana wśród potrzebujących.

Kielecki Bank żywności współpracuje z organizacjami prowadzącymi świetlice środowiskowe, przytuliska, schroniska, punkty pomocy doraźnej. Na terenie województwa świętokrzyskiego są to m.in.: Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta, Polski Związek Głuchych, Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Komenda Hufca Kielce Południe, Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, Caritas Diecezji Kieleckiej, Fundacja Światło-Życie, Towarzystwo Dobroczynności, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Świętokrzyskie Stowarzyszenie Akademickie.

Największe przedsięwzięcie, które obecnie realizuje Kielecki Bank Żywności to program pomocy żywnościowej FEAD. Osoby, które spełniają kryteria dochodowe mogą zgłaszać się do ośrodków pomocy społecznej po stosowne zaświadczenie i kierowane są do organizacji, by otrzymać paczkę z żywnością. Żywność trafia do osób ubogich, niepełnosprawnych, bezdomnych, dzieci z rodzin wielodzietnych i patologicznych.

KBŻ prowadzi także działalność edukacyjną, m.in. szkolenia, warsztaty, panele dotyczące np. niemarnowania żywności i zasad jej przechowywania, szerzy idee wolontariatu, zaprasza na Dni Otwarte.

Uroczystości jubileuszowe Kieleckiego Banku Żywności odbywają się dzisiaj w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.