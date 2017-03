Kielecki Teatr Tańca zaprasza na widowisko „Pasja” (zapowiedź)

Judasz i św. Maria Magdalena, zestawieni z miłością Jezusa, znajdą się w centrum autorskiego widowiska „Pasja” Kieleckiego Teatru Tańca, które będzie wystawione na scenie Kieleckiego Centrum Kultury 7 kwietnia. Kuria diecezjalna w Kielcach zachęca parafie do udziału.

Widowisko „Pasja” ukazuje temat męki Chrystusa z innej niż zazwyczaj, perspektywy. Głównymi bohaterami są Maria Magdalena i Judasz. Poszczególne sceny pomyślane zostały jako teatralne obrazy-znaki, na wzór stacji na drodze życia i Drodze Krzyżowej Jezusa.

„Kielecki Teatr Tańca postanowił spojrzeć na miłość Jezusa poprzez Marię Magdalenę i Judasza, odsuwając fizyczność w tej historii na plan dalszy, a skupiając się nad wymową duchową. Może przez to będziemy w stanie zrozumieć Judasza, w jego cierpieniu popełnionego grzechu i wybaczyć mu, nie po to, by osłabiać kategorie etyczno – moralne, ale by uciszać zło. Dać świadectwo siły miłości, która – jak w przypadku Marii Magdaleny – spowodowała przeobrażenie duchowe, potrzebne wielu nam współczesnym” – piszą na swej stronie internetowej organizatorzy.

Spektakl zostanie wystawiony 7 kwietnia o godzinie 11.30 oraz o godz. 19 na scenie KCK, Plac Moniuszki 2B. Wszelkie informacje na temat rezerwacji biletów można uzyskać w Impresariacie Kieleckiego Teatru Tańca.

„Pasja” nie jest widowiskiem nowym – premiera spektaklu odbyła się w kwietniu 2006 r. w Kielcach, ale zdaniem dyrektor Elżbiety Szlufik – Pańtak – w tym szczególnym czasie wielkopostnym skłania do refleksji i wprowadza widza w przeżywanie Zmartwychwstania. Dlatego Szlufik – Pańtak zachęca do zobaczenia „Pasji” również tych, który spektakl już widzieli.

Kielecki Teatr tańca istnieje jako jeden z zaledwie kilku instytucjonalnych teatrów tańca w Polsce. Założony i prowadzony przez Elżbietę Szlufik-Pańtak i Grzegorza Pańtaka, zadebiutował w 1995 r. spektaklem „Uczucia” na deskach Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Początkowo KTT był zespołem prywatnym, następnie działał jako stowarzyszenie, zaś od 2004 r. stał się samorządową instytucją kultury finansowaną z budżetu Miasta Kielce.

Działalność artystyczna KTT opiera się na repertuarze osadzonym głównie w stylach tańca jazzowego. Wśród zrealizowanych przedstawień są kameralne formy choreograficzne oraz duże formy z udziałem orkiestry symfonicznej oraz chóru – m.in. prawykonania z Filharmonią Świętokrzyską: „Pasja” oraz „Zdarzyło się w Jerusalem”. Współpracuje z choreografami i reżyserami z całego świata.

KTT prowadzi działalność edukacyjną o bardzo szerokim zakresie, m.in. dla niepełnosprawnych.