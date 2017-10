Kobyla Góra: relikwie bł. ks. Popiełuszki w parafii św. Jadwigi Śląskiej

Bp Stanisław Napierała wprowadził relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki do parafii św. Jadwigi Śląskiej w Kobylej Górze. Sprowadzenie relikwii błogosławionego jest zrealizowaniem woli zawartej w testamencie śp. ks. prof. Antoniego Lewka pochodzącego z parafii.

W homilii pierwszy biskup kaliski podkreślał, że w życiu ziemskim Duch Święty prowadzi człowieka przez wiarę do Boga. Wskazał, że św. Jadwiga Śląska, patronka parafii i bł. ks. Jerzy Popiełuszko są wzorowymi przykładami prowadzenia przez Ducha Świętego.

Przypomniał, że bł. ks. Jerzy Popiełuszko został wydelegowany do robotników walczących o godne życie. – Ks. Jerzy stał się przedmiotem szatańskiej walki ze strony ówczesnych władz. On jednak pozwolił prowadzić się Duchowi Świętemu i czytał Słowo Boże, dzięki któremu zrozumiał, jak postępować. Trzeba było walczyć ze złem, ale nie siłą, bo to doprowadziłoby ostatecznie do rozlewu krwi i to w wymiarach niewyobrażalnych. On sięgnął po tę broń, którą Słowo Boże oddawało, a którą zauważył dzięki pomocy Ducha Świętego. Tą bronią było dobro. Zło zwyciężaj dobrem, nie pozwól się złu zwyciężać – mówił kaznodzieja.

Zaznaczył, że ks. Popiełuszko jest przykładem, że zwycięża nie prawo zemsty, ale prawo miłości. – Zamordowali ks. Popiełuszkę, ale ci, którzy tego dokonali dzisiaj są wspominani jako przykłady odstraszające, natomiast ks. Popiełuszko jest wyniesiony na ołtarze, jest przyzywany jako patron, opiekun robotników oraz ludzi pracy i pewnie niedługo zostanie świętym – stwierdził bp Napierała.

Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki zostały przyniesione w procesji z darami przez przedstawicieli rodziny zmarłego ks. prof. Antoniego Lewka.

Podczas Mszy św. biskup udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.

W uroczystości uczestniczyli: ks. kan. dr Tomasz Dereziński, proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Kobylej Górze, ks. Mariusz Andrzejczak, wikariusz parafii, ks. kan. Eugeniusz Synowiec, dyrektor administracyjny Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu i licznie zgromadzeni wierni.

W kościele została przygotowana wystawa poświęcona życiu i działalności bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Ks. prof. Antoni Lewek urodził się 14 stycznia 1940 r. w Kobylej Górze. Święcenia kapłańskie przyjął w 1963 r. w Poznaniu. Był profesorem homiletyki, twórcą i pierwszym dyrektorem Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, kapłanem włączającym się w słynne Msze św. za ojczyznę w żoliborskim kościele, który przy grobie ks. Popiełuszki wygłosił tysiące przemówień do pielgrzymów. Zmarł 18 lipca 2010 r. Pochowany został w Ostrowie Wielkopolskim, mieście z którym był związany rodzinnie i w którym często bywał głosząc kazania, z których większość poświęcona była postaci ks. Jerzego Popiełuszki.